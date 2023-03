Dlaczego Ash był "perfekcyjnym bohaterem" serialu Pokemon? Twórcy wyjaśnili sukces serii

Dlaczego Ash był perfekcyjnym bohaterem Pokemonów?

Nadal trudno w to uwierzyć, ale Ash Ketchum już niedługo nie będzie protagonistą serialu "Pokemon". Ta rola przypadnie grupie nowych bohaterów. Zanim jednak do tego dojdzie, to twórcy serialu oddają niejako hołd swojej ikonicznej postaci w serii "Pokemon: Aim To Be A Pokemon Master", która jest takim spacerem po przeszłości Ketchuma - pojawiają się w nim wszystkie jego poprzednie pokemony, a w podróży towarzyszą mu Brock i Misty.

Sezon powoli dobiega jednak końca, a twórcy są już w pełni gotowi na to, by po 23 latach pożegnać się z Ashem Ketchumem i jego bandą. Na temat całego procesu wypowiedział się niedawno reżyser Kunihiko Yuyama, który w rozmowie z Animedia wyjawił, co jego zdaniem jest przyczyną "długowieczności" trenera. Innymi słowy - wyjaśnił dlaczego ludzie wciąż go lubią.

Według Yuyamy ta siła tkwi w prostym podejściu Asha do życia, walk i samych pokemonów:

Anime zaczęło się jakiś rok po premierze gier, a Pokemony były już ogromnym hitem wśród dzieci. Więc pod tym względem Ash był "dzieciakiem, który zaspał". Widzowie wiedzieli więc o tym świecie więcej, niż on. Myślę też, że często w naszych życiach podchodzimy do pewnych sytuacji z jakimiś filtrami, bagażem doświadczeń i emocji. Tego nie robi Ash. On poznaje Pokemony i ich nie ocenia, nie pokazuje uprzedzeń, czy strachu. Dlatego wszyscy szybko go zaczynają lubić i dlatego trudno mu się oprzeć jako postaci.

Reżyser podkreślił również, jak ważną rolę dla anime pełnił partner Asha, Pikachu. Duet jest nierozłączny, więc chociaż Ash miał wielu towarzyszy podróży i złapał mnóstwo innych pokemonów, to jednak żółta mysz pozostała jego "prawą ręką":

Pokemony nie zawsze są tym, czego oczekują od nich ludzie. To oddzielne byty, które mają swoje własne powody, dla których ich interakcje z ludźmi wyglądają tak, a nie inaczej. To jest pewien motyw przewodni naszego serialu - jak możemy się w końcu dogadać, skoro na początku nie byliśmy w stanie nawet nawiązać komunikacji. Ta komunikacja jest dla nas ważna - Ash i Pikachu nam to pokazują. Nie polegają na słowach, ale i tak się dogadują.

Nowa animowana seria Pokemon będzie miała premierę w 2023 roku i głównymi bohaterami będą Liko i Roy. Jeśli chodzi natomiast o przygody Asha, to już za kilka tygodni w Japonii wyemitowanie zostanie finałowy odcinek "Aim To Be A Pokemon Master". Szykujcie chusteczki.