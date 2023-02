Długi samotny wieczór? Oto 5 najpopularniejszych stron porno w 2023 roku

Pornografia to jeden z największych przemysłów we współczesnym internecie. Na liście 50 najpopularniejszych stron w 2023 roku znalazło się aż 5 pozycji oferujących filmy dla dorosłych - część z nich ma więcej odsłon, niż Netflix.

5 najpopularniejszych stron porno w internecie

Pornografia nigdy wcześniej nie była tak prosto i szeroko dostępna, a także popularna - według danych zebranych przez firmę Similar Web w 2023 roku w pierwszej piętnastce najpopularniejszych stron internetowych aż trzy z nich prezentowały filmy dla dorosłych, wyprzedzając takich gigantów, jak Netflix, Reddit, czy TikTok.

Więc chociaż porno wciąż jest raczej tematem tabu, to korzystają z niego praktycznie wszyscy - te odsłony nie robią się w końcu same.

Postanowiliśmy rzucić okiem na dane zebrane przez wspomniane Similiar Web w pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku i zobaczyć, które strony z pornografią cieszą się największą międzynarodową popularnością (chociaż patrząc na statystyki w Polsce, zestawienie składałoby się z tych samych stron, tylko w nieco innej kolejności).

5. Stripchat.com

Zestawienie otwiera popularna strona z tzw. kamerkami, gdzie za opłatą można czatować z modelami i modelkami. Sami twórcy polecają, że by oglądać show przygotowane przez innych użytkowników nie trzeba płacić, ani się nawet rejestrować, a łącznie na żywo można oglądać pokazy ponad 4 tysięcy osób. Firma powstała w 2016 roku i mocno wystrzeliła na liście popularności przez pandemię COVID-19 w 2020 roku.

Fot. materiały prasowe

4. Xhamster.com

Kolejna europejska propozycja. XHamster to francuska strona, która jak sama się chwali, oferuje ponad 5 milionów darmowych filmów porno, a także zdjęcia erotyczne, literaturę pornograficzną, czy nawet własny portal randkowy. Serwis nie jest w pełni darmowy, pozwala na wykupienie subskrypcji premium, a także oferuje polską wersję językową swojej strony internetowej. Powstał w 2007 roku.

Fot. materiały prasowe

3. Xnxx.com

Kolejne francuskie dzieło to XNXX, które ruszyło w 2000 roku, stając się "dziadkiem" tego zestawienia. Serwis chwali się ofertą ponad 10 milionów filmów porno i od wielu lat piastuje pozycje trzeciej największej strony pornograficznej na świecie, wiodąc prym w takich krajach jak Singapur, Egipt, Francja, czy USA. Jako absolutny moloch, firma ma biura w Tokio, Paryżu i Montrealu. Jest 14. najchętniej odwiedzaną stroną internetową w 2023 roku.

2. Pornhub.com

Zdziwieni? To nie Pornhub jest najpopularniejszym serwisem porno na świecie (chociaż prowadzi zestawienie w Polsce). Nie mniej, kanadyjska firma od 2007 roku konsekwentnie rośnie do gigantycznych rozmiarów, oferując nie tylko mnóstwo profesjonalnego i amatorskiego porno, ale również edukację seksualną, czy angażując się społecznie, tworząc kampanie ekologiczne. Serwis w wyniku zmiany polisy dot. publikacji materiałów stracił ponad 9 milionów filmów, zmniejszając ich ilość do 4 milionów w 2020 roku, ale od tego czasu się odkuł, skutecznie zajmując 2. miejsce na liście. Obecnie to 12. najczęściej odwiedzana strona internetowa w 2023 roku.

Fot. materiały prasowe

1. XVideos.com

Kolejne miejsce zajęte przez francuską stronę. XVideos powstało w Paryżu w (a jakże) 2007 roku i w ciągu 5 lat zdobyła tytuł najchętniej odwiedzanej strony z porno na świecie, od tego czasu tylko rosnąc. Firma należy do tej samej czeskiej spółki WGCZ Holding co wspomniana wyżej strona XNXX. WGZC jest też właścicielem poczytnego magazynu "Penthouse" oraz popularnej firmy produkującej porno Bang Bus. Ciekawostka - wytwórnia porno złożyła kilka oficjalnych ofert klubowi koszykarskiemu Miami Heat, chcąc nazwać ich arenę Bang Bus Center. Te niestety odrzucono.

XVideos utrzymuje się na liście lidera w kategorii pornografii nieprzerwanie od 2012 roku, obecnie będąc 10. najczęściej odwiedzaną stroną internetową na świecie.

Najpopularniejsze strony porno w Polsce

A jak sprawa wygląda konkretnie w naszym kraju? Tak jak wspomnieliśmy - nazwy są takie same, ale kolejność jest nieco odwrócona. XVideos zajmuje dopiero "odległe" 4. miejsce - wyżej znalazły się kolejno wspomniane XHamster, XNXX oraz Pornhub, który jest najpopularniejszym serwisem porno w Polsce.