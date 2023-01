Dzieciaki wolą organizować msze w Robloxie, niż chodzić na nie w rzeczywistości? Ksiądz komentuje

Dzieciaki wolą robić msze święte w Robloxie, niż chodzić na nie w rzeczywistości?

Pamiętacie jeszcze te chore czasy, kiedy rodzice i księża oskarżali heavy metal, filmy dla dorosłych i gry komputerowe o to, że dzieciaki są agresywne, zamiast wziąć odpowiedzialność za to, że nie potrafią ich sami wychować? Szach mat - okazuje się, że te DIABOLICZNE gry wideo dają teraz najmłodszym okazję do tego, by organizować msze święte samodzielnie.

Taki proceder jakiś czas temu rozwinął się w czeluściach gry Roblox i od razu odpowiadamy na pytanie z tytułu: nie. Oczywiście, że dzieciaki nie wolą robić mszy świętych w Robloxie, a przynajmniej nie w znakomitej większości. Nie mniej, sprawa jest całkiem interesująca.

Modyfikacja do popularnej gierki pozwala bowiem na stworzenie całkiem przekonujących kościołów z ornamentami znanymi z rzeczywistości - mowa tu oczywiście o ikonach, krzyżach i innych symbolach związanych z religią. Podobnie jest zresztą z odzieżą liturgiczną, a użytkownicy odgrywający role księży mają całkiem przekonujące szaty.

I jasne - pewnie część osób robiła sobie żarty i traktowała te happeningi jako mem. Ale niektóre przykłady tego procederu są naprawdę... realistyczne? Na pierwszy rzut oka słychać i widać zaangażowanie, a także szacunek do prawdziwych mszy, co jest godne pochwały. Zresztą zobaczcie sami:

Oglądaj

Do tematu mszy w Robloxie odnieśli się prawdziwi księża i zakonnicy - jak podaje Lelum.pl, ksiądz Krzysztof Kołtunowicz skomentował jeden z filmów przedstawiających robloxowe wydarzenie komentarzem "jest potencjał".

Głos zabrał też popularny na TikToku jezuita Ojciec Paweł. W jednym z filmików podkreślił, że niektórzy członkowie "wspólnoty Robloxa" nie znają do końca przepisów liturgicznych, więc chciałby, by ten aspekt poprawiono. Podkreślił jednak, że nie jest to w żadnym wypadku grzechem. Amen.