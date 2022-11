Były członek EXO i EXO-M, Kris Wu, został skazany w Pekinie na 13 lat za gwałty, m.in. na 17-latce oraz orgię. Kanadyjsko-chiński wokalista po odbyciu kary zostanie deportowany do Kanady. 32-latek został uznany za winnego jeszcze w czerwcu 2022, ale dopiero teraz ustalono dokładką karę.

Gwiazda k-popu skazana za gwałt i orgie. Spędzi kilkanaście lat w więzieniu

W wyniku śledztwa stwierdzono, że Kris Wu zgwałcił 3 kobiety w okresie od listopada do grudnia 2020 roku. Jedną z ofiar była 17-latka. Kobiety zeznały, że zostały zwabione do rezydencji gwiazdora, zmuszone do picia alkoholu i zgwałcone. Wokaliście udowodniono również zorganizowanie orgii w 2018 roku.

Kris Wu jeszcze w czerwcu został uznany za winnego i od tamtego czasu trwał proces za zamkniętymi drzwiami. 25 listopada sąd w dzielnicy Chaoyang w Pekinie skazał muzyka na 13 lat więzienia - 11 lat i 6 miesięcy za gwałty oraz rok i 6 miesięcy za orgię. Po odbyciu kary Kris Wu ma zostać deportowany do Kanady.

Oglądaj

Kris Wu był członkiem popularnego boysbandu EXO w latach 2012-2014. W późniejszych latach zdecydował się na solową karierę, odnosił sukcesy również jako aktor i model. Gdy został aresztowany kilka miesięcy temu co najmniej 10 luksusowych marek, w tym Porsche i Louis Vuitton, zerwały współpracę z Wu.