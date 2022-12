Nie tylko Sasha Grey - Idris Elba zagrał jedną z głównych ról w Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

8 grudnia 2022 roku odbyła się kolejna edycja The Game Awards, podczas której mnóstwo twórców pokazało zwiastuny swoich nowych produkcji - wśród nich pojawiła się zapowiedź dodatku do Cyberpunka 2077 o tytule Phantom Liberty.

Idris Elba zagrał jedną z głównych ról w Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

W przyszłym roku ma zadebiutować Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, czyli pierwsze fabularne rozszerzenie popularnej produkcji od CDPR. Nowa produkcja ma być utrzymana w klimacie dreszczowca i zabierze graczy w zupełnie nową dzielnicę Night City.

Nie znamy zbyt wielu szczegółów fabularnych nadchodzącego dodatku - wiemy jednak, że V podejmie się roboty dla organizacji FIA. Współpraca z nowym, mrocznym rządem jest czymś, co niezbyt przypada do gustu Johnny'emu Silverhandowi - w zwiastunie słyszymy bowiem Keanu Reevesa, który powróci do roli naszego bardzo samoświadomego cyberwszczepu.

Jednak Keanu nie jest jedynym hollywoodzkim gwiazdorem, który zagra jedną z głównych ról w polskiej grze - w nowej zapowiedzi Phantom Liberty poznajemy agenta wspomnianego FIA Salomona Reeda. W niego wcieli się Idris Elba, gwiazdor "Prawa ulicy", "The Suicide Squad", czy "Pacific Rim". Kolejny zwiastun dodatku do Cyberpunka 2077 zobaczycie poniżej:

CDPR potwierdził jednak, że to rozszerzenie nie może wyjść w takim stanie, co oryginał - dlatego twórcy postanowili wydać Phantom Liberty tylko na konsole Xbox Series X/S, PlayStation 5 i pecety, pomijając Xbox One i PS4. Dodatkowo wiemy, że obszerne DLC do Cyberpunka 2077 ma wyjść w 2023 roku (chociaż nie podano konkretnej daty premiery).

Oprócz tego na stronie CP2077 nie poznamy więcej szczegółów fabularnych, co zresztą nie jest dziwne - biorąc pod uwagę jak daleko jesteśmy jeszcze od daty premiery, to firma ma mnóstwo czasu na zaprezentowanie nowych informacji.