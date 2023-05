Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

TikTok nie przestaje wywoływać kontrowersje. Na aplikacji co rusz pojawiają się kolejne wyzwania i nie brakuje również głupich czy groźnych pomysłów. Już niejednokrotnie słyszeliśmy, że dla sławy w sieci użytkownicy apki robili naprawdę dziwne rzeczy, niekiedy nawet dochodziło do tragedii. Tym razem internauta z Chin wziął udział w challenge'u, który prawdopodobnie spowodował jego śmierć.

Influencer wziął udział w wyzwaniu na TikToku. Rodzina znalazła go martwego

Douiyn to chiński odpowiednik TikToka. 34-letni Moufeng Wang, który w sieci posługiwał się pseudonimem Sanqiange wziął udział w popularnym i jednocześnie bardzo groźnym wyzwaniu "PK", które polega na wypiciu jak największej ilości alkoholu. Challenge odbywa się na żywo i internauci oceniają uczestników przyznając punkty. 16 maja influencer transmitował na żywo, jak pił alkohol, by pokonać innego influencera. Live trwał do 1 w nocy.

Mężczyzna spożywał trunek Baijiu, który ma od 30 do 60% alkoholu. Około godziny 12:00 został znaleziony martwy przez swoją rodzinę. Jak na razie oficjalnie nie potwierdzono, co było przyczyną jego śmierci, ale spekuluje się, że przyczynił się do tego spożyty alkohol w dużych ilościach.

Znajomy influencera w rozmowie z CNN Zhao wyznał, że gdy zaczął oglądać transmisję zauważył, że Sangiange otwiera 4 butelkę alkoholu. Internauci wyliczyli, że Sanqiange wypił 3,5 litra wódki, ale nie wyliczono, jak mocny był alkohol. Trudno uwierzyć, że influencer biorąc udział w takim wyzwaniu nie pomyślał, że picie bez umiaru alkoholu może się tragicznie skończyć. Miejmy nadzieję, że nikt już nie wpadnie na pomysł, żeby challenge powtórzyć...