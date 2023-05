Introwertycy nie muszą zmuszać się do wystąpień publicznych, by osiągnąć sukces w pracy. Warto przyjrzeć się sytuacjom, które nas stresują i znaleźć rozwiązania, by ten stres zmniejszyć.

Istnieje powszechne przekonanie, że introwertycy muszą naśladować ekstrawertyczne osobowości, aby odnieść sukces. Muszą być rozgadane, otwarte i zawsze pierwsze w szeregu. Okazuje się, że introwertycy nie muszą udawać kogoś, kim nie są. Ci, którym udało się odnieść sukces w pracy wyjaśniają, że można uniknąć wystąpień publicznych i wnieść swój wkład w bardziej komfortowy sposób. Jak to zrobić? Dobry na to sposób zna Jevonya Allen, autorka książki "The Introvert's Guide to Becoming a Master Networker".

Introwertyk też może odnieść sukces w pracy. Oto sposób, jak prześcignąć ekstrawertyków

Allen twierdzi, że jeżeli przemawianie do innych osób w zespole jest dla nas niekomfortowe, to warto porozmawiać z szefem o tym, jak możemy przekazać swoje przemyślenia na piśmie. Doradza również, by przyjść na rozmowę z szefem przygotowanym i mieć jasne przykłady sytuacji, których chcielibyśmy uniknąć. Należy przedstawić rozwiązanie sytuacji i wyjaśnić, dlaczego dzięki unikaniu wystąpień publicznych będziemy bardziej efektowni.

My introwertycy musimy przede wszystkim zrozumieć, jak funkcjonujemy. Następnie możemy dostosować swoje środowisko, aby nam odpowiadało. To właśnie pomaga nam się rozwijać.

Taka strategia sprawdza się również w różnych sytuacjach społecznych. Przykładem ciekawego rozwiązania może być przykład byłej dyrektor generalnej Yahoo, Marissę Mayer. Zauważyła, że spotkania oraz większe wydarzenia są dla niej trudne do zniesienia. Na początku swojej kariery w firmie opracowała taktykę, dzięki której mogła przebywać w pomieszczeniu z obcymi ludźmi:

Zerkałam na zegarek i mówiłam: "Nie możesz wyjść do czasu X, a jeśli nadal będziesz się okropnie czuć w czasie X, możesz wyjść".

Warto też wykonać testy osobowości online, które pomogą nam zrozumieć, dlaczego w konkretnych sytuacjach zachowujemy się w taki, a nie inny sposób. To pomoże nam również przystosować środowisko pod nasz charakter.