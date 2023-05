Macie w pracy kogoś, kto Was denerwuje? Oczywiście, że tak i co ciekawe badania z 2022 roku przeprowadzone przez Quality Logo Products pokazują, że w takiej irytującej sytuacji jest ponad 90% pracowników. Jest to ogromny problem, z którym większość osób nie wie, jak sobie poradzić.

Z pomocą przychodzi Daniel Goleman, psycholog i autor bestsellerowej książki z 1995 roku "Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ". Okazuje się, że by poradzić sobie z irytującym współpracownikiem, należy odpowiednio się przygotować i kluczem do sukcesu jest samoświadomość.

Irytuje Cię współpracownik? Psycholog zdradza prosty trik, by sobie z nim poradzić

Psycholog doradza - pierwszym krokiem do radzenia sobie z irytującym współpracownikiem jest skupienie się na swojej reakcji na jego zachowanie:

Ważne jest, aby wiedzieć, co czujesz i jak to kształtuje twoje postrzeganie, motywacje, działania i czy szkodzi to twojej wydajności, czy też nie. Dzięki temu będziesz wiedzieć, co się dokładnie dzieje.

Stwierdzając, które działania uważamy za pomocne, możemy je regulować. Przed wejściem do biura powinniśmy sobie powiedzieć: "Ok, spędzę dwie godziny z tą osobą, która wiem, że mnie irytuje. To tylko ta osoba, to nie ja. I nie muszę reagować". Warto też zrobić coś, by uspokoić ciało, np. kilka głębszych wdechów. W ten sposób ciało, które jest spięte ze stresu powinno się rozluźnić.

Jeżeli dobrze zrozumiemy, w jaki sposób dana osoba nas irytuje i przygotujemy się, by sobie z tym poradzić, wówczas szybciej "wyleczymy" się ze stresu: