Wampir energetyczny zatruwa życie innym i robi to w bardzo zwinny sposób. Jak odciąć się od toksycznej osoby? Oto najlepsze metody, by dać sobie radę z wampirem.

Jeżeli w towarzystwie tej osoby czujecie, że dosłownie wysysa ona z Was energię, nie macie na nic siły, czujecie się zmęczeni, jakbyście przebiegli maraton, to najprawdopodobniej macie do czynienia z wampirem energetycznym. Tego typu osoby potrafią manipulować innymi ludźmi, niszczyć nasze dobre samopoczucie w taki sposób, że nawet nie zauważamy, że nasz rozmówca jest tak naprawdę toksyczną osobą. Jak poradzić sobie z wampirem energetycznym? Jest na to kilka skutecznych sposobów.

Jak poradzić sobie z wampirem energetycznym? Oto 9 skutecznych sposobów

Wampiry energetyczne to idealni manipulanci, których ciężko rozpoznać, a co za tym idzie, trudno ich pokonać. Tego typu osoby dosłownie "żywią się" naszym kosztem, mówiąc uszczypliwości poprawiają swoje samopoczucie, gdy tymczasem my czujemy się wyczerpani. Jak podaje zwierciadlo.pl, jest 9 sposobów, by odciąć się od wampira energetycznego. Nie są to łatwe metody, ale warto spróbować je zastosować, by w końcu odetchnąć pełną piersią.

Przede wszystkim, należy przeanalizować zachowanie wampira energetycznego. Jeżeli w przeszłości zachowywał się niestosownie, należy zastanowić się, dlaczego ciągle dajemy drugą szansę i przymykamy oko na przytyki czy niestosowne zachowanie. Po drugie, wampiry zazwyczaj "atakują", gdy jesteśmy sami. Musimy zatem się starać, by nie odcinać się od przyjaciół, których się doradzamy czy z którymi omawiamy różne sytuacje, które wydają się nam podejrzane. W kupie siła!

Trzecią metodą jest zwrócenie uwagi na słabe strony wampira. Gdy je znajdziemy, przydadzą się nam w konfrontacji. Należy pamiętać, że podczas rozmów z wampirem energetycznym musimy stawiać swoje potrzeby na pierwszy miejscu. Warto również patrzeć na to, jak tego typu osoby się zachowują - a nie, co mówią, bo jak wiadomo, mówić i obiecywać można sporo. Zapomnijmy również o bezsensownych potyczkach o błahostki z wampirami, które za wszelką cenę chcą nas wyprowadzić z równowagi.

Wampiry energetyczne bardzo siebie lubią i gdy coś nie idzie po ich myśli lubią się wykłócać - najlepiej to zignorować dla własnego zdrowia psychicznego. 6. skuteczną metodą jest rozładowanie napięcia, którego powodem jest ów wampir. Dr Lillian Glass stworzyła prostą metodę polegającą na odpowiednim oddychaniu. Należy przez 2 sekundy wziąć wdech, zatrzymać powietrze na 3 sekundy, myśląc o tej osobie. Następnie wydychamy powietrze myśląc cały czas o wampirze i znowu wstrzymać oddech na 2 sekundy. Należy to powtarzać do momentu aż się uspokoimy.

Niestety większość z nas lubi rozpamiętywać i wracać do nieprzyjemnych sytuacji - to ogromny błąd! Powoduje to, że wampir energetyczny będzie mieć jeszcze większe pole do popisu, by nas zranić. Gdy pojawiają się tego typu myśli, za wszelką cenę trzeba je odgonić.

8. metodą jest określenie swoich granic wytrzymałości - często w wielu przypadkach najlepszą metodą jest po prostu zerwanie kontaktu z toksyczną osobą. Nie jest to proste i często przy tym towarzyszy nam huśtawka emocjonalna czy wyrzuty sumienia, ale w ostatecznym rozrachunku jest to najlepsza metoda. Należy wziąć odpowiedzialność za swoje życie, stawiać sobie cele, rozwijać się, co wzmocni naszą pewność siebie i będzie mocną siłą w walce z wampirem energetycznym,.

