W rozmowie CNBC Ajiri Aki, ekspertka od lifestyle’u i autorka książek, przekazała swoje porady na prowadzenie produktywnego i interesującego small talku. Wyjaśniła, że przyjechała do Paryża jako zafiksowana na karierze nowojorczanka, lecz jej podejście się zmieniło, gdy poznała styl życia Francuzów.

Wcześnie zwróciła uwagę na to, że dla Francuzów życie społeczności jest bardzo ważne, a weekendowe wypady do restauracji mogą trwać bez końca. Dzień zawsze kończy się przy muzyce i na drinkach. Ich podejście do codzienności wpływa na to, jak prowadzą rozmowy i to szczególnie zainteresowało Aki.

Jak prowadzić small talk? Francuzi zadają te 15 prostych pytań

Przede wszystkim Paryżanie nigdy nie pytają o pracę, bo wiedzą, że wewnętrzne, osobiste problemy nie pociągną rozmowy w stronę uniwersalnych problemów. Chętnie za to wdają się dyskusje dotyczące spraw politycznych i ideologii, choć nieraz kończą się one kłótniami.

Ajiri Aki wyszczególniła 15 bardzo prostych i zdroworozsądkowych pytań, które zadają Paryżanie, gdy chcą wciągnąć kogoś w rozmowę. Wydzieliła je na dwie kategorie.

Pytania na początek rozmowy:

Skąd jesteś? Skąd znasz [imię gospodarza]? Jak długo mieszkacie w [mieście, w którym oboje obecnie przebywacie]? Czy widziałeś ostatnio jakieś dobre filmy lub programy telewizyjne? Jaki dobry podcast lub książkę możesz polecić? Czy słuchałeś nowego albumu [imię muzyka]? Jaki był ostatni koncert, na którym byłeś? Czy masz jakieś ulubione restauracje w [nazwa miasta]? Uwielbiam twoje [ubranie lub dodatek]. Skąd to masz?

Pytania inspirujące do myślenia:

10. Jakie jest twoje najgłębsze pragnienie w tej chwili?

11. Gdybyś mógł żyć w dowolnej dekadzie lub roku, kiedy by to było?

12. Gdybyś mógł jeść ten sam posiłek codziennie przez resztę swojego życia, co by to było?

13. Jakie są trzy przedmioty, które zabrałbyś ze sobą na bezludną wyspę?

14. Gdyby ktoś wręczył ci dzisiaj milion dolarów, co byś z tym zrobił?

15. Co cię ostatnio poruszyło?

Niby proste jak budowa cepa, ale nie dla każdego. Ważne jest w tym to, aby mieć te pytania w głowie, gotowe do zadania.

To jednak nie wszystko. Ajiri Aki zachęca, aby skupić się na ludziach, z którymi się rozmawia i spróbować się zrelaksować. Ważne jest, żeby pomyśleć o maksymie Mayi Angelou: „Ludzie zapomną, co powiedziałeś, ludzie zapomną, co zrobiłeś, ale ludzie nigdy nie zapomną tego, jak się przy tobie poczuli”.

