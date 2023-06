Jak radzić sobie z „cyfrowym stresem”? Na pewno też masz z nim problem

Jeśli pracujesz w środowisku biurowym, na pewno nie obce są ci komunikatory, takie jak Teams czy Slack, a także e-mail oraz zwykły facebookowy Messenger. Ten ciągły cyfrowy szum powiadomień i czerwonych ikonek informujących o nowej wiadomości prowadzi do tzw. cyfrowego stresu. Zdaniem profesora Williama Dab, który udzielił wywiadu portalowi Euronews, badania wskazują na to, że aż 31 proc. pracowników narażonych jest na hiperłączność. To stan, gdy jesteśmy w ciągłym stanie „podłączenia” do sieci informacyjnych i komunikacyjnych.

Te narzędzia, takie jak e-maile, narzędzia do telekonferencji, wiadomości wewnętrzne, dostęp do Internetu itp., zakłóciły nasze życie. Czy to możliwe, że te narzędzia, a dokładniej sposoby, w jakie ich używamy, obracają się przeciwko nam? pyta William Dab.

Czym jest „cyfrowy stres”? Jak sobie z nim poradzić?

„Cyfrowy stres” pojawia się, gdy ilość informacji, z którymi mamy do czynienia, przekracza nasze kognitywne możliwości. Stan hiperłączności prowadzi w ten sposób do przeciążenia psychicznego.

Jako lekarz analizuję to jako nową formę uzależnienia, której konsekwencje są wciąż słabo poznane, choć dobrze znane są już konsekwencje samego stresu mówi Dab.

Jak tłumaczy profesor William Dab, rezultat nadmiernego „cyfrowego stresu” to nie tylko zmęczenie psychiki, ale również „wzrost ryzyka sercowo-naczyniowego”. Sam stres natomiast obniża wydajność pracy.

Jak radzić sobie z „cyfrowym stresem”? Kilka prostych sposób

Profesor William Dab ocenia, że zjawisko „cyfrowego stresu” jest obecnie bardzo słabo poznane przez naukowców. Z tego powodu ciężko zaproponować całkiem trafne rozwiązania z zakresu psychologii, które pomogą poradzić sobie z samym zjawiskiem, a także z jego konsekwencjami. Niemniej jego osobistą radą jest to, aby ograniczać informacje do tych, które są „naprawdę istotne”.

Profesor William Dab rekomenduje również odpoczynek od internetu i rezygnację z hiperłączności. Twierdzi, że należy zachować „czas, gdy ekrany są wyłączone”. Pomoże także to, co działa na stres „analogowy” - aktywność fizyczna i relaks.

