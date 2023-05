Kłamcę ciężko zdemaskować, ale nie jest to niemożliwe. Psycholog doradził, co może zdradzić osobę, która nie mówi prawdy i nie chodzi wcale o mowę ciała.

Małe kłamstwa zdarzają się każdemu, ale niektórzy opanowali już sztukę kłamania do perfekcji. Są jednak sposoby, by kłamcę zdemaskować. Dużo mówi się o mowie ciała, ale ktoś, kto często zmyśla może już mieć tę sztukę opanowaną. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, jak dana osoba mówi - głos jest w stanie zdradzić, kto nie mówi nam prawdy.

Jak zdemaskować kłamcę? Specjaliści twierdzą, że jest to trudne, ale możliwe

Jak podaje ofeminin.pl, kłamcę ciężko zdemaskować, szczególnie, gdy mamy do czynienia z kimś kto jest idealnym manipulatorem. Jest jednak kilka szczegółów, które zdradzają kłamczucha. Prof. Richard Wiseman twierdzi, że warto wsłuchać się dokładnie w wypowiedź danej osoby, szczególnie jeśli jest to wystąpienie publiczne.

Nad gestami i postawą kłamca może zapanować, pewne odruchy, jak np. drapanie nosa są całkiem naturalne. Nie każdy też kłamca odczuwa wyrzuty sumienia, które mogą doprowadzić do zdenerwowania czy pocenia się rąk. To nad czym najtrudniej zapanować to głos, który często wymyka się spod kontroli. Sposób oraz tempo, w którym ktoś do nas mówi, może wiele zdradzić o intencjach rozmówcy. Richard Wiseman doradza zatem, by zwrócić uwagę na głos rozmówcy, wszelkie zawahania oraz dłuższą przerwę między końcem pytania a początkiem odpowiedzi - to może wskazywać na to, że nas rozmówca kłamie.

Natomiast niemiecki ekspert ds. analizy informacji Mark T. Hofmann zwraca uwagę na wyraz twarzy mówcy. Podkreśla, że szczególnie widać to u polityków. Gdy po swoim przemówieniu przed kamerami schodzą ze sceny, zmienia się ich wyraz twarzy. Wówczas "maska opada" i widać, co tak naprawdę myślą o całej sytuacji.