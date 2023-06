Myślę, że największą rzeczą, jeśli chodzi o wyrażanie jakichkolwiek uczuć w zdrowy sposób, jest nadanie im głosu, nadanie im nazwy i uznanie ich

- mówi Stef Ziev w rozmowie z CNBC.

Stef Ziev jest life coachem i autorką książki „The Choice Is Yours: A Simple Approach to Live and Lead With More Joy, Ease, and Purpose”. Jest kilka rzeczy, których Ziev zaleca, aby nigdy nie mówić — zwłaszcza współpracownikom, a nawet szefowi — kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji, która Cię denerwuje.

Stef Ziev zwraca uwagę na zwrot „Sprawiasz, że czuję się...”. Takie zdanie jest zbyt osobiste i może ukierunkować rozmówcę do rozważania twoich personalnych uczuć i emocji, które nie są strefą rozumowej analizy – to znaczy są zbyt subiektywne.

Tego jednego zwrotu unikaj podczas kłótni. „Sprawiasz, że czuję się...”

Zamiast zwrotu „Sprawiasz, że czuję się...”, należy mówić „Kiedy zachowujesz się w ten sposób, moje doświadczenie to...”. Dzięki temu pojawia się pole do rozwiązania konfliktu, ponieważ klarowniej komunikujemy nasze odczucia i przedstawiamy je w formie pola do racjonalnej analizy.

Chodzi o to, aby nigdy nie robić z tego sprawy osobistej

- mówi Ziev.

Dlatego zamiast mówić: „Denerwujesz mnie, kiedy nie bierzesz pod uwagę moich rad podczas spotkań”, wybierz lepsze podejście, takie jak: „Kiedy nie bierzesz pod uwagę rad, które sugeruję na spotkaniach, jest to dla mnie trudne i czuję się niedoceniany”.

Przygotowanie się do wymiany zdań. Jak to zrobić?

Jeśli nie jesteś wersją siebie, która poradziłaby sobie z problemem w zrównoważony sposób, pierwszym zalecanym przez nią krokiem jest usunięcie się z rozmowy, dopóki nie poczujesz się bardziej spokojny.

W takim wypadku Stef Ziev zaleca 6-etapowe podejście służące do wyrażenia złości w zdrowy sposób.

Ustal intencję rozmowy: Zastanów się, co masz nadzieję zyskać dzięki dyskusji i jak wygląda rozwiązanie dla Ciebie.

Zwiększ świadomość: podziel się swoimi doświadczeniami na temat tego, jak ta interakcja wpłynęła na Ciebie, bez personalizowania tego.

Weź odpowiedzialność za rolę, którą odegrałeś: Przyznaj się, w jaki sposób mogłeś przyczynić się do problemu.

Składaj prośby: zdecyduj, czego potrzebujesz, aby posunąć się naprzód i poproś o to. Bądź jak najbardziej konkretny.

Stwórz partnerstwo: zapytaj ich, czego od ciebie potrzebują, aby spełnić twoją prośbę, i sprawdź, czy są gotowi to spełnić.

Pozytywne opinie: zakończ z dobrym akcentem i potwierdź ostrożność, która jest wymagana, aby stawić się na rozmowę o konflikcie z otwartym umysłem.

Myślę, że naszym największym problemem jest komunikacja. Gdyby wszyscy byli nastawieni na partnerstwo, naprawdę myślę, że świat by się zmienił. Zmieniłyby się nasze indywidualne światy i zmieniłby się cały świat

- podsumowuje Stef Ziev.

