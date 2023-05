Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

Osoby wysoko wrażliwe (WWO) są bardziej emocjonalne od innych ludzi. Są wrażliwe i empatyczne, dzięki czemu są godne zaufania i kochają mocniej, niż inni. Niestety osoby wysoko wrażliwe zapominają o siebie zadbać myśląc o innych ludziach. W konsekwencji czasem dochodzi do sytuacji, gdy są emocjonalnie zmęczone. Kim są dokładnie osoby wysoko wrażliwe i jak objawia się u nich ta cecha?

Kim jest osoba wysoko wrażliwa? Oto charakterystyczne cechy

Jak podaje ofeminin.pl, wiele osób uważa, że to głównie introwertycy są osobami wysoko wrażliwymi. Nic bardziej mylnego, bo również wśród ekstrawertyków zdarzają się osoby WWO. Nie jest to zaburzenie, po prostu to cecha, z którą rodzą się niektórzy ludzie. Jak rozpoznać osobę wysoko wrażliwą? Jest kilka charakterystycznych cech takich osób.

Wrażliwe osoby mają problem z przyjmowaniem krytyki. Nawet jeśli jest to konstruktywna krytyka, tego typu osoby doszukują się drugiego dnia i mocno analizują to, co usłyszały. Co więcej, osoby wysoko wrażliwe nie są odporne na stres, nawet małe problemy mogą w oczach takiej osoby urosnąć do rozmiarów ogromnej tragedii.

Osoby WWO są bardzo empatyczne i zawsze chcą być pomocne, gdy widzą, że ktoś cierpi czy ma jakieś problemy. Wyczuwają nastroje innych i je niejako "przejmują" - gdy np. ktoś jest wesoły, również osoba wrażliwa czuje radość. Jest to jednak na dłuższą metę męczące, bo nastrój osoby wrażliwej może zmieniać się bardzo często przez osoby, z którymi przebywa.

Kolejną cechą osoby wrażliwej jest fakt, że nie znoszą okrucieństwa - nie dla nich horrory, w których leje się krew. Natomiast na wzruszających filmach osoby wrażliwe często płaczą, łatwo się wzruszają.

Nic zatem dziwnego, że osoby WWO mocno kochają i dbają o swoją drugą połówkę, są zaufanym partnerem. Potrafią również cieszyć się z małych rzeczy, np. własnoręcznie wykonanych prezentów. Tego typu osoby lubią również być same ze sobą, gdy mogą wsłuchać się we własne potrzeby.