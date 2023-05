Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

W krypcie kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Krakowie pojawiła się wystawa kostiumów projektanta PLICHa. Pojawienie się ubrań w takiej zabytkowej przestrzeni sakralnej oburzyło profesor Monikę Bogdanowską - byłą małopolską konserwator zabytków, obecnie wicedyrektorkę Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Sprawę skomentował projektant mody, którego słowa Bogdanowskiej oburzyły.

Monika Bogdanowska zaczęła swój wpis od wspomnienia o renowacji krypty Pijarów, przy której była obecna:

W krypcie chowano zakonników i Bogdanowska była zaskoczona, gdy zobaczyła w krypcie wystawę mody Krzysztofa Pliszczyńskiego (PLICH):

We wpisie dodała:

Sprawę skomentował m.in. projektant mody, którego słowa byłej konserwator zabytków oburzyły. Jak podaje tvn24.pl, PLICH obchodzi swoje 20-lecie i wystawa w krypcie była wyjątkowym wydarzeniem:

Tam nie było negliżu, nie było wulgarności. Była za to moda, była sztuka. Tam nie odbył się pokaz mody, jak pani konserwator twierdzi, a była to wystawa. Zabolał mnie ten komentarz. (...) Uzgadniałem z zakonnikami, co może się na niej pojawić, a co nie, mając świadomość, że jest to delikatna tkanka i należy do niej podchodzić z szacunkiem. Zawsze mam w głowie również to, żeby kogoś nie urazić swoją postawą i zachowaniem. Trzeba zaznaczyć, że zasłoniliśmy obiekty sakralne.