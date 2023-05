Zachęcamy was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama , gdzie znajdziecie więcej informacji.

Kraków wprowadzi prohibicję? Miasto chce ograniczyć sprzedaż alkoholu

29 kwietnia 2022 roku Prezydent Miasta Krakowa otrzymał wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa. Ten dotyczył wprowadzenia ograniczeń nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - mowa tu więc o sklepach całodobowych, monopolowych i stacjach benzynowych.

Zakaz miałby obowiązywać między północą a godz. 5.30 na terenie wszystkich dzielnic Krakowa z wyłączeniem restauracji i barów. Uchwała miałaby zacząć obowiązywać od 1 lipca 2023 roku. Rozpatrzenie wniosku przez Radę Miasta odbędzie się 17 maja 2023 roku.

Trudno teoretyzować, jak mogłoby to wpłynąć na lokalną ekonomię - jak podaje Gazeta Krakowska, z dobrowolnych deklaracji przedsiębiorców wynika, że całodobową sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży prowadzi ok. 300 punktów na terenie całego miasta. To natomiast stanowi ok. 20 procent łącznej liczby punktów sprzedaży detalicznej.

W samym 2022 roku sprzedaż alkoholu w sklepach wynosiła 68 procent ogólnej wartości sprzedaży alkoholu w Krakowie.

Kraków nie byłby jedynym dużym miastem, które zdecydowałoby się na taki ruch. Wcześniej już Katowice, Poznań, Wrocław i Zakopane wprowadziły zakaz, podobnie zresztą jak mniejsze miejscowości, takie jak Raszyn i Skawina.

W miastach z "prohibicją" zauważono pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa oraz spadek liczby interwencji. W Katowicach przykładowo funkcjonariusze rzadziej wlepiali mandaty i interweniowali w przypadku spożywania alkoholu w miejscach publicznych (spadek o 45 procent), spadek zanotowano również w liczbie interwencji wobec osób nietrzeźwych (o 46,4 procenta).

Ograniczenia w godzinach sprzedaży napojów alkoholowych obowiązują w wielu krajach europejskich, jak np. w Irlandii, Portugalii, Litwie, Słowenii, Estonii, Szwecji, Hiszpanii, Finlandii, Łotwie oraz Norwegii.