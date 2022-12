Tak, my też trochę nie wierzymy w to, co zobaczyliśmy. Mick Jagger złożył życzenia świąteczne swoim fanom i na jego wpis na Twitterze odpowiedziała Krystyna Pawłowicz, która raczej nie jest fanką The Rolling Stones. Na komentarz posłanki PiSu odpowiedzieli polscy internauci.

Krystyna Pawłowicz skrytykowała świąteczne życzenia Micka Jaggera. Internauci byli dla niej bezlitośni

Wokalista The Rolling Stones wrzucił na swoje social media zdjęcie na tle choinki i prezentów życząc fanom Wesołych Świąt. Na post zareagowała na Twitterze Krystyna Pawłowicz, która skrytykowała Micka Jaggera pisząc:

Merry Christmas …. Czy Pan jest osobą wierzącą w Christmas ? Był Pan u spowiedzi ? A może na Mszy Św.w czasie Święta Christmas ?

Komentarz Pawłowicz szybko zauważyli polscy internauci, którzy zaczęli żartować z posłanki:

Czekam niecierpliwie na wyczerpującą odpowiedź Pana Jaggera. Oczywiście po polsku i z adresem parafii, w której był na mszy świętej

Krystyna Pawłowicz odpowiedziała "Bartek,wyluzuj ! Uśmiechnij się. Są Święta..."

Pojawiły się również komentarze w stylu:

Czy Pani Sędzia nie wie, że Christmas to po angielsku Boże Narodzenie?

A Pani Krystyna była u spowiedzi? Dostała rozgrzeszenie? Jeśli tak, to musiała stwierdzić przed rozgrzeszeniem, że bardzo żałuje tego opluwania innych i powinna obiecać im zadośćuczynić. Po rozgrzeszeniu trzeba jeszcze odbyć pokutę... zrobiła to Pani?

Proszę przestać wreszcie przynosić wstyd Polsce na cały świat, jeszcze w święta

Fajnie jest zobaczyć że są ludzie głupsi ode mnie i im się wiedzie. Dziękuję Pani Krystyno, teraz wierzę w to że nie wiek i status społeczny jest ważny w życiu, trzeba mieć po prostu farta i pozjadać rozum.

Christina zostaw już ten makowiec, zdecydowanie za dużo go zjadłaś.

A to tylko część komentarzy internautów, którzy nie zostawili suchej nitki na Pawłowicz.