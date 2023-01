Krzysztof Skiba krytykuje artystów występujących w TVP: "Rachunki za kokainę i nowe audi trzeba płacić"

W 4. rocznicę śmierci Pawła Adamowicza Krzysztof Skiba postanowił napisać wpis dotyczący tego zajścia, przy okazji krytykując artystów, którzy występują w TVP. Skiba został podany do sądu przez telewizję za jego słowa, że "Telewizja publiczna szczuła na prezydenta Adamowicza i oto mamy efekty" w Polsat News. Sąd oddalił sprawę.

Artysta udostępnił na Instagramie wspólne zdjęcie z Pawłem Adamowiczem pisząc:

To już cztery lata jak zabito Pawła. Mojego szkolnego kumpla, z którym chodziłem w Gdańsku do podstawówki i liceum. Cztery lata, gdy na scenie pojawił się obok Pawła ten przepojony nienawiścią osobnik, zmotywowany do czynu przez rządową propagandę, który radośnie tańcował z nożem po dokonaniu swej mokrej roboty. Gdy zadał ciosy nie uciekał. Jakby wiedział, że NIC mu nie grozi, że za taki czyn w Polsce PiS czeka na niego tylko nagroda.