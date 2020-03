WHO ostrzega: kwarantanna to za mało! Co jeszcze musimy zrobić, żeby wygrać z pandemia?

Mike Ryan, ekspert do spraw sytuacji nadzwyczajnych Światowej Organizacji Zdrowia przestrzega, że objęcie krajów stanem kwarantanny to jedynie jeden z elementów przeciwdziałania rozprzestrzeniaina się wirusa COVID-19.

" Niebezpieczeństwo polega na tym, że jeśli nie zastosujemy teraz silnych środków ochrony zdrowia publicznego, choroba powróci, gdy ograniczenia ruchu i kwarantanny zostaną zniesione – ostrzegał Ryan w niedzielnej rozmowie z BBC. "

Mężczyzna podkreśla, że odpowiednie służby powinny dodatkowo skupić się na znajdowaniu osób chorych i zakażonych wirusem, a także tych, które miały z nimi kontakt, poddać je testom i izolować od reszty społeczeństwa. To jedyny sposób na to, by za kilka tygodni epidemia nie wróciła ze zdwojoną siłą.

Mike Ryan podkreślił, że działania zastosowane w Chinach, Singapurze i Korei Południowej, czyli połączenie ograniczenia ruchu obywateli z testowaniem każdego podejrzanego przypadku, powinny być wzorem dla działań, stosowanych w Europie.

Według Światowej Organizacji Zdrowia to właśnie Europa jest bowiem obecnie epicentrum pandemii. To właśnie tutaj w zatrważającym tempie następuje przyrost liczby zarażonych. W samej Polsce mówi się już o 634 przypadkach, a liczby wciąż rosną.

Ekspert podkreśla, że właśnie teraz należy podjąć drastyczne środki ochrony, aby zapobiec dalszemu rozwojowi choroby. Jeśli nie zdusimy choroby u wszystkich osób, które mogą być jej nosicielami, istnieje ryzyko, że kiedy już wyjdziemy z domów, nadal będziemy mogli się wzajemnie zarażać. Istnieje ryzyko, że w sytuacji, w której wszystko wydawać się już będzie w porządku, wirus uderzy ze zdwojoną siłą.

Czytaj także: WOŚP zainwestował w walkę z koronawirusem już 20 milionów złotych.