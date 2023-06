Masz problemy z niską samooceną? Oto 3 sposoby, by to zmienić

Niska samoocena to problem, który wpływa na nasze zdrowie. Jak zwiększyć poczucie własnej wartości? Są na to dobre metody.

Wiele osób ma problem z niską samooceną, co wpływa na wszystkie aspekty naszego życia - wstydzimy się w towarzystwie, boimy się nowych wyzwań, stresujemy się, gdy słyszymy krytykę. To wszystko może odbić się na naszym zdrowiu, dlatego warto cały czas pracować nad samooceną, co nie jest procesem łatwym, ale realnym do zrealizowania. Jak pokonać niską samoocenę? Jest na to kilka skutecznych sposobów.

Masz problemy z niską samoocenę? Oto 3 sposoby, by to zmienić

Jak podaje ofeminin.pl, niska samoocena może prowadzić do zwiększenia stresu, bo tego typu osoba lubi wyolbrzymiać problemy oraz ocenia siebie jako niekompetentną osobę z wieloma wadami. To wszystko może prowadzić do złych nawyków zdrowotnych - np. uciekanie w alkohol czy inne używki. W takich sytuacjach relacje z innymi osobami też się psują, bo osoby z niską samooceną mogą być nieufne i nieśmiałe oraz nie radzą sobie z utrzymaniem dobrych relacji.

Jak zatem poradzić sobie z problemem niskiej samooceny? Są na to trzy sposoby, które są czasochłonne, ale dzięki temu realnie jesteśmy w stanie polepszyć swoje samopoczucie:

pozytywne afirmacje i realna ocena własnej osoby - nie możemy skupiać się tylko na swoich wadach, ale należy zwrócić szczególną uwagę na nasze zalety i osiągnięcia. Powtarzanie pozytywnych afirmacji wzmocnią nasze poczucie wartości.

postaw sobie cel - skupiając się na samorozwoju czy dążąc do celu zwiększymy nasze poczucie wartości. Widząc realny rozwój i osiągając cele zrozumiemy, że nie jesteśmy wcale tacy kiepscy w tym, co robimy.

dbanie o relacje - dobierajmy mądrze ludzi, którzy nas otaczają, bo to oni mogą wpłynąć na poczucie naszej wartości. Osobom toksycznym mówimy do widzenia.

Jeżeli mimo zastosowania tych metod nadal macie niską samoocenę, wówczas warto pomyśleć o wizycie u psychologa i terapii. Nie należy takiego stanu lekceważyć.