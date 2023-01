Mężczyzna wydał ponad 100 tysięcy złotych by "być jak wilk". Miał dosyć relacji z ludźmi

Jedni jak mają dosyć, to rzucają to wszystko i jadą w Bieszczady, a inni wydają ponad 100 tysięcy złotych na dość realistyczny strój wilka.

Oto człowiek, który miał dość innych ludzi, więc postanowił, że będzie wilkiem

Pewien mężczyzna z Tokyo wydał mniej więcej 100 tysięcy złotych za bardzo realistyczny i dość skomplikowany kostium wilka, który zakłada na siebie, kiedy "ma dosyć bycia człowiekiem".

Toru Ueda jest inżynierem z Tokio i lubi się relaksować za pomocą swojego kostiumu wilka - którego stworzenie zajęło czterem artystom aż siedem tygodni. Jak sam twierdzi, strój daje mu szansę na "odcięcie się od bycia człowiekiem" i poczucie się jak dzikie zwierzę.

32-latek zapłacił za swój kostium 3 miliony jenów, co jak wspomnieliśmy w przeliczeniu wynosi 100 tysięcy złotych. Za stworzenie stroju wilka odpowiedzialna jest firma Zeppet, która tworzy modele i kostiumy na potrzeby lokalnych seriali i filmów.

I chociaż suma 3 milionów jenów jest spora, to Ueda jest bardzo zadowolony z zakupu, opowiadając w rozmowie z The Times:

Kiedy zakładam swój strój, to nie czuję się już człowiekiem. Jestem wolny od relacji z innymi ludźmi. Wszystkie problemy w życiu i w pracy - mogę o tym wszystkim zapomnieć.

Ueda trzykrotnie spotkał się z inżynierami z firmy Zeppet, a także wymienili około 40 maili, w których dopracowywano projekt stroju, eksperymentowano z różnymi umaszczeniami wilków i ustalano nawet wzory futra. To wszystko było jednak warte zachodu, bo jak twierdzi Japończyk:

Kiedy patrzę w lustro, to widzę wilka i to jest bardzo poruszające. Ale nie jestem też wilkołakiem - to są potwory, a ja potworem nie jestem.

I chociaż mogłoby się wydawać, że Ueda pewnie chętnie przechadza się na spacery w stroju, to Japończyk traktuje go jednak bardzo intymnie. Wyjaśnił, że kostium nosi tylko w domu, a czasami w gronie znajomych. I chociaż jego bliscy raczej nie udzielają się w jego hobby, to cieszą się, że Ueda jest szczęśliwy jako wilk.