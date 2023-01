Oto Miss Universe 2023. Poznajcie "najpiękniejszą kobietę we wszechświecie"

Wybrano nową Miss Universe. Kto jest najpiękniejszą kobietą we wszechświecie?

W nocy z 15 na 16 stycznia 2023 roku w Nowym Orleanie odbył się kolejny konkurs piękności Miss Universe. Z 84 kandydatek wyłoniono jedną zwyciężczynię - tą została R'Bonney Gabriel z USA, której tytuł nadała zeszłoroczna Miss, Harnaaz Sandhu z Indii.

Trzecie miejsce zajęła Andreina Martinez Founier z Republiki Dominikańskiej, drugie zaś przypadło Amandzie Dudamel z Wenezueli.

Gabriel jest projektantką mody, modelką, a także nauczycielką szycia. Skończyła studia na kierunku związanym z projektowaniem ubrań (z wyróżnieniem z dziedziny tkanin) na University of North Texas. Oprócz tego jest właścicielką firmy, tworzącą ciuchy z przyjaznych ekologicznie materiałów.

Nowa Miss Universe była pierwszą Amerykanką filipińskiego pochodzenia, która zdobyła tytuł Miss USA i jak czytamy w jej biogramie:

Moją misją jest, by kobiety i młode dziewczyny widziały siebie we mnie i poczuły się zainspirowane do tego, by podbijać świat i czuć się sobą.

Wyniku serdecznie gratulujemy. Gabriel nie była jedyną modelką, którą wyróżniono podczas ceremonii w Nowym Orleanie - Miss Publiczności trafiła do Sofii Depassier z Chile, nagroda z kategorii działalności społecznej Social Impact Award trafiła do Anny Sueangam-iam z Tajlandii. Wyróżniono również Viktorię Apanasenko z Ukrainy, która otrzymała Spirit of Carnival Award.

W przyszłym roku wybory Miss Universe zostaną przeprowadzone w Salwadorze.