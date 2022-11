Slay, cringe czy uwu? Zagłosujcie na Młodzieżowe Słowo Roku 2022

Zakończył się pierwszy etap plebiscytu PWN na Młodzieżowe Słowo Roku 2022. Internauci przesłali prawie 125 tysięcy zgłoszeń, wśród których znalazło się 8 221 różnych słów i wyrażeń. Jury przeanalizowało wszystkie zgłoszenia i wyłoniło finałową dwudziestkę, na którą można już głosować w drugim etapie plebiscytu.

Młodzieżowe Słowo Roku 2022: Oto finałowa dwudziestka

Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku wystartował 11 października i do 8 listopada internauci zgłaszali propozycje słów/wyrażeń, które walczyły o przejście do finałowego głosowania. W tym czasie do bazy napłynęło 124 794 zgłoszeń, w tym 8 221 różnych słów i wyrażeń. Od 9 listopada trwały obrady Jury w składzie: prof. dr hab. Anna Wileczek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), Bartek Chaciński (Polityka).

Dodatkowo Kapituła skorzystała z konsultacji z zespołem doradczym nastolatków z Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży, a także z przedstawicielami PWN. Eksperci analizowali zgłoszone słowa i wyłonili dwadzieścia najczęściej zgłaszanych, a jednocześnie spełniających kryteria regulaminowe.

Jak zauważa Przewodnicząca Jury Anna Wileczek:

Język potoczny młodzieży szczególnie upodobał sobie struktury ekspresyjne, nieoczywiste znaczeniowo, z odcieniem komizmu i ironii. Nie powinno to nikogo dziwić, gdyż młodomowa stanowi efekt zawiązywania i podtrzymywania wspólnotowości ludycznej, w której ważny jest dobry kontakt, swoboda komunikacyjna czy podobne poczucie humoru. Takie jednostki znaczeniowe w finałowej dwudziestce MSR 2022 mają liczną reprezentację.

Bartek Chaciński podkreśla, że język młodzieży przesiąknięty jest naleciałościami ze świata gier komputerowych. Ewa Kołodziejek z kolei, analizując warstwę słowotwórczą zgłoszeń, wysnuwa wniosek, że: Slangowe słowotwórstwo jest w równym stopniu przewidywalne, jak i zaskakujące. Z jednej strony młodzież korzysta z dobrze znanych schematów, a z drugiej nie boi się eksperymentować.

Plebiscyt trwa, właśnie rozpoczął się jego drugi etap. Od 15 do 30 listopada za pośrednictwem formularza na stronie sjp.pwn.pl można głosować, wskazując jedno z finałowych słów.

Wyniki plebiscytu poznamy na początku grudnia, wtedy także ogłoszeni zostaną laureaci Nagrody Jury.