Toksyczne osoby zrobią wszystko, żeby nami sterować i opanowalły techniki manipulacji do perfekcji. Co za tym idzie często nawet nie jesteśmy świadomi, że ktoś nami manipuluje, by osiągnąć swój cel. Często żyjemy w nieświadomości, że dana osoba steruje nami, jak chce. Doktor Julie Smith, która dzieli się swoją wiedzą na TikToku zdradziła, jakie występują najczęściej techniki manipulacji. Jeżeli ktoś z Waszego otoczenia tak się zachowuje, to warto zastanowić się nad dalszą znajomością.

Myślisz, że jesteś ofiarą manipulacji? Oto 4 oznaki, że tak jest

Psycholog kliniczny, Julie Smith, na TikToku w przystępny sposób opowiada ciekawostki związane z tematyką psychologii. Łatwo się domyślić, że filmik o sposobach manipulacji cieszy się dużym zainteresowaniem w sieci. Psycholożka wyróżniła 4 oznaki, że padliśmy ofiarą manipulacji.

Pierwszym sposobem jest atakowanie nas, celowe sprawianie bólu, by potem stwierdzić, że nasza reakcja jest przesadzona i jesteśmy przewrażliwieni na swoim punkcie. Kolejną skuteczną metodą manipulacji jest celowe oferowanie pomocy, by potem nas szantażować - bo przecież dana osoba była miła i uczynna, zatem teraz wisimy jej przysługę.

Trzecią oznaką manipulacji jest odrzucenie naszych problemów i wyolbrzymienie przez manipulatora swoich rozterek. Wówczas często padają słowa w stylu "To nie są problemy, ja mam gorzej". Manipulatorzy często lubię udawać ofiary losu, dzięki czemu mogą być pewni, że zrobimy coś dla nich, no bo przecież są tacy "biedni" i nieporadni. Jest to czwarta metoda manipulacji, niestety bardzo skuteczna. Jeżeli ktoś z Waszego otoczenia stosuje to sztuczki, to doradzamy zrezygnować z tej znajomości.