Paliwo na Orlenie będzie tańsze podczas wakacji 2023 roku. W zeszły piątek koncern ogłosił szczegóły wakacyjnej promocji na paliwo. Identyczna akcja miała miejsce w zeszłym roku i wówczas w ślad Orlenu poszła konkurencja.

Obecne ceny paliw sprawiają, że Polacy chcą maksymalnie oszczędzić na tym wydatku. Z drugiej strony dalej chcą lub muszą podróżować samochodem, zamiast przesiąść się na rower lub komunikację publiczną. Tym samym wieści dotyczące zniżki wakacyjnej na Orlenie będą szczególnie interesujące dla wszystkich „samochodziarzy”.

Zniżka wakacyjna na Orlenie. Ile zapłacimy za benzynę?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez koncern, paliwo będzie tańsze o 30 groszy na każdym litrze dla wszystkich uczestników programu lojalnościowego Orlen Vitay. To znaczy, że trzeba mieć ze sobą kartę związaną z tym programem lub odpowiednią aplikację. To jednak nie koniec zniżek. Dodatkową zniżkę otrzymają posiadacze Karty Dużej Rodziny – aż 10 groszy na każdym litrze paliwa.

Niestety, promocja Orlenu ma pewne ograniczenia. Promocyjna cena za paliwo obowiązuje wyłącznie do 50 litrów paliwa cztery razy w miesiącu. To łącznie 200 litrów tańszego paliwa. Co pozytywne, jest to progres w stosunku do programu w zeszłym roku – wówczas można było zatankować w niższej cenie jedynie 150 litrów.

Od kiedy trwa promocja na paliwo na Orlenie? Kto jeszcze wprowadza zniżki?

W tym roku promocja koncernu potrwa od 30 czerwca do 31 sierpnia, co oznacza łącznie osiem tankowań na przecenie, czyli 400 litrów. Jak informuje portal Interia.pl, w zeszłym roku akcja Orlenu wpłynęła na całą branżę. Wówczas na podobne promocje zdecydowały się sieci BP, Circle K, Shell oraz Moya.

My wyznaczamy pewne standardy, pewne trendy. I widzimy, że pewne firmy konkurencyjne, które również mają sprzedaż detaliczną, idą w ślad za nami. I to jest dobra tendencja na rynku - mówił na piątkowej konferencji prasowej prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Obecnie, poza Orlenem, promocję na paliwo podczas wakacji 2023 ogłosiła także sieć Circle K. Atrakcyjne akcje obniżki cen paliwa pojawią się także na stacjach BP, Amic Energy, czy Moya.

