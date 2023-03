Nadchodzi koniec Messengera? Facebook prowadzi testy czatu wewnątrz aplikacji na smartfony

Facebook przywróci Messengera w głównej aplikacji?

W 2014 roku Facebook odłączył Messengera od swojej głównej aplikacji, co było decyzją niezbyt popularną ze względu na to, że w ten sposób użytkownicy musieli instalować dwie aplikacje na raz. Po czasie się do tego przyzwyczailiśmy, a jakiś czas później w ogóle nie trzeba było mieć konta na FB, żeby korzystać z Messengera.

Facebook rozrósł się na przestrzeni kolejnych lat do takiego stopnia, że teraz bardziej logiczne wydaje się utrzymywanie tych funkcji w dwóch różnych programach - sporo osób pewnie nie korzysta nawet z aplikacji Mety, a mają ją tylko i wyłącznie po to, by wygodnie używać Messengera.

Co robi więc Facebook? Ano chce zmienić nasze przyzwyczajenia po raz kolejny - firma Marka Zuckerberga planuje powrót do wcześniejszej koncepcji. Jak napisał obecny szef Facebooka, Tom Alison:

Testujemy możliwość uzyskiwania dostępu do skrzynki Messengera wewnątrz aplikacji Facebook. Ostatecznie chcemy, by użytkownicy mogli łatwo i wygodnie łączyć się ze sobą i udostępniać treści, czy to w aplikacji Messenger, czy też bezpośrednio na Facebooku”.

W 2014 roku Facebook argumentował swoją decyzję chęcią uczynienia Messengera najlepszym komunikatorem na świecie oraz rozdzielenia konwersacji i innych funkcji portalu społecznościowego. Czas jednak mija i dzisiaj Messenger traci na popularności, wypadając z list najpopularniejszych komunikatorów na rzecz Snapchata, Vibera, TikToka, Instagrama, czy WhatsAppa.

Branżowi znawcy z Polski jak i zagranicy obserwatorzy twierdzą, że taki ruch to może być odpowiedź na rosnącą popularność TikToka, który wszystkie funkcje oferuje w ramach jednego programu.

Do tego odniósł się w swojej wypowiedzi również Alison, który niebezpośrednio odpowiedział na "zainspirowanie się" TikTokiem: