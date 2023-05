Nie skorzystamy z gotówki już w 2024 roku?! Ustawa jest już w sejmie

Chociaż zapewne ogromna część mieszkańców Polski (zwłaszcza w większych miastach) korzysta w większości z kart, blików i innych płatności telefonem, to niedługo może się to stać jedyną formą uiszczania opłat - nasz kraj zmierza bowiem do wyeliminowania gotówki.

Karta czy gotówka? Niedługo to pytanie może zostać jedynie przeszłością

Chyba nikt nie będzie oponował, jeśli stwierdzimy, że płatności elektroniczne są znacznie wygodniejszym sposobem załatwiania transakcji - nie trzeba szukać w portfelu kasy, czekać na resztę, a i kasjerzy nie muszą być winni grosika. Jest jednak inna kwestia, która nie podoba się niektórym osobom - korzystanie z karty, blika czy telefonu zostawia stały elektroniczny ślad.

To właśnie ten aspekt jest jednym z głównych argumentów osób, które nie są specjalnie zachwyceni prospektem "delegalizacji" gotówki. Ta się w końcu bardzo przydaje w trakcie kupna np. używanego samochodu od prywatnego sprzedawcy albo w trakcie kupna nielegalnych narkotyków od dilera - w końcu przelew za 3 gramy marihuany wyglądałby w aplikacji bankowej nieco podejrzanie, prawda?

Ten proceder nadzoru obrotu pieniędzmi przez obywateli trafił niedawno do polskiego sejmu. Według nowych proponowanych przepisów, przedsiębiorcy od początku 2024 roku mogliby przeprowadzić jednorazową gotówkową transakcje wynoszącą maksymalnie 8 tysięcy złotych brutto, zamiast 15 tysięcy brutto, które mogą płacić aktualnie.

Co ciekawe - to ograniczenie dotknęłoby również osoby prywatne, co do tej pory było nie do pomyślenia. Teraz moglibyśmy zapłacić jednorazowo gotówką maksymalnie 20 tysięcy złotych - czyli już np. 10-letniego samochodu klasy średniej nie kupicie za gotówkę.

Jeżeli też myślicie, że to niepotrzebna komplikacja, to nie jesteście w tym osamotnieni - niedługo później w sejmie pojawił się bowiem projekt ustawy o... wolności posługiwania się gotówką, która całkowicie wyklucza się z tą pierwszą. Interia podaje, że chociaż lubimy płacić bezgotówkowo, to jednak najbardziej zależy na tym by mieć wybór - żeby np. zapłacić gotówką za kupno pojazdu mechanicznego. Albo narkotyków.