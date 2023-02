Nie żyje brat Madonny. 66-latek był bezdomnym alkoholikiem

W wieku 66 lat zmarł starszy brat Madonny, Anthony Ciccone. Mężczyzna odszedł 24 lutego w nocy. Media podają, że od wielu lat był bezdomny i miał problemy z alkoholem. Madonna na razie nie skomentowała w żaden sposób sprawy śmierci brata.

Jak podaje tvn24.pl, o śmierci mężczyzny poinformował mąż siostry Madonny, Melanie Ciccone pisząc:

Znałem go od 15. roku życia, od naszych młodych lat w Michigan. Jak zauważa brat Dave Henry (który zrobił to zdjęcie), Anthony był złożoną postacią; i Bóg wie, że w pewnych momentach splataliśmy się, jak to prawdziwi bracia potrafią. Ale kochałem go i rozumiałem go lepiej, niż czasami chciałem. Ale kłopoty przemijają, a rodzina pozostaje.