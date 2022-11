Nie żyje mężczyzna, który przez 18 lat mieszkał na lotnisku. Zainspirował film Spielberga

Nie żyje mężczyzna, który przez 18 lat mieszkał na lotnisku

W sobotę 12 listopada 2022 roku zmarł Mehran Karimi Nasseri. Jak podaje Deadline (powołując się na lokalne źródła), mężczyzna doznał ataku serca w terminalu 2F na paryskim lotnisku im. Charlesa de Gaulle'a. Nasseriego próbowali reanimować ratownicy medyczni oraz policjanci, ale nie udało się go uratować. Mężczyzna miał podobno 80 lat.

Nasseri mieszkał na lotnisku od 1988 do 2006 roku. Początkowo zmusiła go do tego dziwna sytuacja prawna (nie miał bowiem pozwolenia na wstąpienie do kraju), a potem został tam z własnej woli. Jak podają rzecznicy lotniska, jakiś czas temu wrócił na lotnisko.

Jego historia zainspirowała film "The Terminal" Stevena Spielberga z Tomem Hanksem, Cathrine Zetą-Jones i Stanleyem Tuccim w rolach głównych. Twórcy zmienili jednak okoliczności - w produkcji mężczyzna pochodził ze wschodniej Europy.

Trafił na lotnisko JFK-a w Nowym Jorku, gdzie nie wpuszczono go dalej na teren USA. Nie mógł też wrócić do swojego kraju, ponieważ wybuchła w nim rebelia i żadne samoloty z zewnątrz nie miały do niego wstępu.

Prawdziwa historia jest jeszcze bardziej skomplikowana - Nasseri próbował polecieć z Brukseli do Londynu z przesiadką w Paryżu. Zgubił jednak swój paszport uchodźcy, przez co nie został wpuszczony do Francji. W ten sposób zamieszkał na lotnisku.

W 2006 roku trafił do szpitala i od tamtego czasu pomieszkiwał w różnych przybytkach dla uchodźców i hostelach. Tak jak wspomnieliśmy, Associated Press podało, że w ostatnim czasie powrócił do mieszkania na lotnisku.