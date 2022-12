Jak podaje PAP, w czwartek, 29 grudnia 2022, zmarła brytyjska projektantka mody Vivienne Westwood. Miała 81 lat. Projektantka odegrała kluczową rolę w latach 70. w subkulturze punków. O śmierci projektantki, jednej z najbardziej znanych w środowisku, poinformował jej dom mody. Przyczyny zgonu nie podano.

Nie żyje Vivienne Westwood. Punkowa projektantka miała 81 lat

W oświadczeniu domu mody możemy przeczytać:

Vivienne Westwood zmarła spokojnie dzisiaj w otoczeniu rodziny, w Clapham, w południowym Londynie. Świat potrzebuje ludzi takich jak Vivienne aby powodować zmiany na lepsze.

Kariera Westwood w świecie mody rozpoczęła się w latach 70. wraz z eksplozją subkultury punków i ich charakterystyczną muzyką, sposobem bycia i ubioru. Do świata mody wniosła radykalną zmianę podejścia do tzw. stylu ulicy projektując m. in. stroje dla zespołu Sex Pistols.

Wkrótce zaczęła odnosić sukcesy na pokazach mody w Londynie, Paryżu, Mediolanie i Nowym Jorku. Jej nazwisko stało się synonimem nowego, często szokującego stylu i podejścia, chociaż zmieniała dość często swoje stroje. Jak pisali recenzenci, nigdy nie było wiadomo czym zaskoczy widzów na pokazach.

Jak podaje PAP, modelki ubrane w stroje Westwood często nosiły na T-shirtach i innych elementach ubioru hasła wzywające do walki ze zmianami klimatu i zanieczyszczeniem środowiska. Była znana z poparcia dla kontrowersyjnego założyciela demaskatorskiego portalu Wikileaks Juliana Assange'a.

Westwood zaprojektowała m. in. w 1989 r. strój dla ówczesnej brytyjskiej premier Margaret Thatcher, w którym pojawiła się na okładce kolorowego magazynu.

W 1992 r. królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II odznaczyła ją Orderem Imperium Brytyjskiego (OBE). Jednak nawet wówczas, podczas uroczystości w pałacu Buckingham, potrafiła zaszokować obecnych swym niekonwencjonalnym strojem.