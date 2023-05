Nie żyje zakatowany 8-letni Kamilek. Jego ojczym odpowie za zabójstwo

Zachęcamy was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama , gdzie znajdziecie więcej informacji.

Nie żyje 8-letni Kamilek. Ojczym dziecka odpowie za zabójstwo

3 kwietnia 2023 roku biologiczny ojciec 8-latka złożył zgłoszenie sprawy maltretowania chłopca. Wówczas interweniowała policja, a dziecko z ciężkimi obrażeniami przetransportowano do szpitala śmigłowcem. Lekarze z wspomnianej placówki GCZD mówili 5 kwietnia o jego rozległych oparzeniach: głowy, tułowia oraz kończyn i złamaniach kończyn.

Wcześniej prokurator zarzucił ojczymowi dziecka, 27-letniemu Dawidowi B., że 29 marca usiłował pozbawić życia swojego pasierba, polewając go wrzątkiem i umieszczając na rozgrzanym piecu węglowym. U 8-latka wywołało to oczywiście ciężkie obrażenia ciała - oparzenia głowy, klatki piersiowej i kończyn. Zarzucono mu również, że znęcał się nad ośmiolatkiem ze szczególnym okrucieństwem - miało dojść do bicia i kopania po całym ciele oraz przypalanie papierosami i spowodowanie u niego licznych złamań kończyn oraz rany oparzeniowe.

Sprawę skomentował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro:

Brak jakichkolwiek słów, by określić, co było udziałem tego dziecka - jego cierpienie i zadawany mu z premedytacją, świadomy, okrutny, ból, który doprowadził ostatecznie do jego śmierci. Jaki to jest poziom bestialstwa i zezwierzęcenia, by tak traktować innego człowieka, do tego dziecko.

Polityk zapowiedział również, że poprosił, by Dawid B. został oskarżony o zabójstwo:

Wydałem dziś polecenie, by doszło do niezwłocznej zmiany kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego sprawcy tego ohydnego, okrutnego, zbrodniczego zachowania.

Do tej pory sprawca stał pod zarzutem usiłowania zabójstwa i znęcania ze szczególnym okrucieństwem. Teraz ten zarzut będzie zmieniony na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem w przedziale czasu poprzedzającym ostateczny czyn, który doprowadził do śmierci chłopca.