Przetrzymywała niemowlę w szafie przez pół roku. Znajomym mówiła, że zmarło przy porodzie

37-letnia kobieta, która od chwili narodzin przez 6 miesięcy przetrzymywała swoją małą córeczkę w szafie, usłyszała zarzuty torturowania dziecka i niewypełniania obowiązków wychowawczych. Dziecko przeżyło cudem. Maltretowane niemowlę dokarmiał starszy brat, znaleźli je znajomi matki. Horror małej Poliny rozegrał się w rosyjskim Karpińsku.

Niemowlę znalezione w szafie

Jak poinformowała agencja Ria Novosti, dziecko zostało uratowane przez znajomych 37-latki. Kobieta zaprosiła ich do siebie na kolację i drinka. W pewnym momencie imprezy goście usłyszeli dziwne odgłosy wydobywające się z szafy, które przypominały płacz małego dziecka. Wykorzystując fakt, że 37-letnia Julia była pod wpływem alkoholu, zajrzeli do środka. To, co zobaczyli, wprawiło ich w osłupienie. Na dnie szafy leżało wychudzone niemowlę zawinięte w koc i wrzucone do torby gimnastycznej. Pod wpływem alkoholu i emocji zarejestrowali całą sytuację telefonami komórkowymi. Następnie zabrali dziecko do domu, skąd zadzwonili na pogotowie i policję.

6-miesięczna dziewczynka przebywa obecnie na intensywnej terapii. W chwili przybycia do szpitala ważyła niecałe 3 kg. Stwierdzono u niej dystrofię III stopnia spowodowaną głodzeniem. Alina Panisheva, jedna z lekarek zajmujących się tą sprawą, powiedziała, że w swojej praktyce jeszcze nigdy nie miała takiego przypadku. Polina jest teraz dokarmiana dożylnie. Lekarze twierdzą, że jest w stabilnym stanie i ma szanse na pełne wyzdrowienie, jednak będzie to długi proces.

Matka dziewczynki została zatrzymana przez policję. Postawiono jej zarzuty torturowania dziecka i niewypełniania obowiązków wychowawczych. Policja podejrzewa, że cierpi na depresję poporodową, w związku z czym została skierowana na badania do szpitala psychiatrycznego.

Znajomym mówiła, że dziecko nie żyje

Jak to się stało, że przez pół roku nikt nie zainteresował się nowonarodzonym dzieckiem? Jak podają rosyjskie media, 37-letnia Julia nie mieszkała z mężem, o ciąży dowiedziała się w 5. miesiącu. Od tego momentu ani razu nie zgłosiła się do lekarza, nawet podczas porodu. Urodziła w domu, w łazience. Pępowinę przecięła sama nożyczkami. Znajomym, który widzieli ją z ciążowym brzuchem, mówiła, że dziecko zmarło podczas porodu.

Jak wynika ze śledztwa, zachowanie 37-letniej Julii nie wskazywało, by miała ona skłonności sadystyczne. Sąsiedzi mieli o niej dobre zdanie. Poza maltretowaną dziewczynką, ma jeszcze dwójkę dzieci: 13-letniego syna i 3-letnią córkę, które są zadbane i nie wykazują żadnych problemów. Trzylatka wspominała podobno w żłobku o lalce Polinie, która mieszka w szafie i wygląda jak żywa, ale nikt nie brał opowieści dziewczynki na poważnie. Starszy brat milczał na temat niemowlęcia, ale znajomi Julii podejrzewają, że to właśnie on uratował 6-miesięcznej siostrze życie, potajemnie ją dokarmiając.

