W Odolanowie w województwie wielkopolskim doszło do wysadzenia bankomatu i kradzieży pieniędzy. Bankomat znajdował się niedaleko komisariatu. O zdarzeniu poinformowała rzecznik prasowa ostrowskiej policji Małgorzata Michaś. Sprawę opisał lokalny portal ostrow24.tv.

Obrabowali bankomat przy policji

Do zdarzenia doszło w nocy z 11 na 12 października 2020 roku przy oddziale banku PKO mieszczącym się na ulicy Franciszka Sójki w Odolanowie. W okolicach godziny 4:00 nastąpił wybuch, który - jak donoszą lokalne media - odrzucił frontowe drzwi na kilka metrów. Mimo niewielkiej odległości od komisariatu policji, sprawcom udało się dokonać kradzieży i zbiec wraz z łupem z miejsca przestępstwa.

Złodzieje z Odolanowa: Zuchwali, ale pechowi

Przestępcy okazali się jednak wyjątkowo pechowi. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, w trakcie weekendu większość osób wypłaca pieniądze, które uzupełniane są dopiero na początku tygodnia. W związku z czym noc z niedzieli na poniedziałek jest najgorszym momentem na kradzież, gdyż w bankomacie znajdują się wtedy najmniejsze kwoty. Zazwyczaj w przypadkach napadów na bankomaty łup wynosi od 100 do 200 tysięcy złotych. Tym razem kwota musiała być znacznie mniejsza. Co więcej, podczas ucieczki sprawcy zgubili część skradzionych pieniędzy. Niedaleko siedziby banku znaleziono porozrzucane banknoty. Było to ok. 3 tysiące złotych.

Sprawę badają obecnie funkcjonariusze wydziału kryminalnego z Poznania, którzy przybyli na miejsce zdarzenia i dokonali oględzin. Na razie policji nie udało się ustalić tożsamości sprawców rabunku.

