Czas na nutkę nostalgii - odświeżone "Call of Duty: Modern Warfare 2" trafiło do sprzedaży

Kto pamięta Ghosta, Roacha, Soapa, Kapitana Price'a, Generała Sheparda i Vladimira Makarova? Jeżeli odpowiedziałeś "ja", to Activision i Playstation przygotowało dla ciebie niespodziankę - do sprzedaży 31 marca trafiła odświeżona wersja kampanii z gry "Call of Duty: Modern Warfare 2". Ta jest niestety dostępna jedynie na konsole Playstation 4, ale za to w przystępnej cenie - kosztuje bowiem 99 złotych.

Modern Warfare 2 doczekało się odświeżonej wersji

Kampania "Modern Warfare 2" zabiera nas w sam środek współczesnego placu boju, kiedy to amerykańskie i brytyjskie jednostki specjalne łączą siły w walce z rosyjskim terrorystą Makarovem. Gra przerzuca nas po różnych częściach globu - będziemy brali udział w niebezpiecznej uciecze na skuterach śnieżnych z rosyjskich gór, czy walczyli na przedmieściach amerykańskich miasteczek w towarzystwie Marines.

Jeżeli jednak graliście w oryginalną kampanię MW2, to wszystko to wiecie - pamiętacie też zapewne, że kampania z kolejnej odsłony "Call of Duty" była naprawdę dobra i obfitowała nawet w ciekawe zwroty fabularne (co jak na grę o strzelaniu nie jest wcale takie oczywiste).

Z okazji premiery do sieci trafił zwiastun, w którym możemy zobaczyć fragmenty odświeżonej grafiki z fabularnego trybu "Modern Warfare 2":

Jeżeli gracie też w "Modern Warfare" lub "Warzone" to w cenie odświeżonej kampanii otrzymacie również klasyczną skórkę Ghosta z UDT, dwa schematy broni, talizman broni, wykończenie, odzywkę, animowaną wizytówkę, emblemat i pominięcie 2 poziomów Karnetu Bojowego przeznaczone właśnie do wspomnianych nowych odsłon "Call of Duty".