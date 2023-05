To, jak i co mówimy wpływa na to, jak odbierają nas inni. Warto zatem czasem dwa razy się zastanowić, zanim coś powiemy. Jakie zwroty używać, by wypaść profesjonalnie w oczach współpracowników, a których słów lepiej w ogóle nie używać. Jak podaje kobieta.interia.pl, psychologowie i mówcy wytypowali zwroty, których nie używają osoby inteligentne. Warto mieć świadomość, że te właśnie słowa sprawią, że możemy zostać uznani za głupców czy osoby niekompetentne.

Osoby inteligentne nie używają tych zwrotów. Zapomnij o nich i nigdy nie używaj

Co mówić, by wypaść korzystnie w oczach innych? Nie powinniśmy się przyznawać do tego, że pewnym rzeczy nie wiemy oraz nie jesteśmy pewni swoich umiejętności. Psychologowie wytypowali kilka zwrotów, których nie używają osoby inteligentne. Jeżeli również i my o nich zapomnimy, nasze wypowiedzi będą odbierane za bardziej profesjonalne.

Nie powinniśmy mówić "to niesprawiedliwe", bo po prostu nie brzmi to poważnie. Lepiej wymienić logiczne argumenty, które pokażą całe sedno sprawy. Zapomnijmy również o słowach, w stylu "nie ma problemu", bo druga osoba może pomyśleć, że jej prośba jest dla nas utrapieniem. Jak zatem odpowiedzieć? Najlepiej mówiąc "to była dla mnie przyjemność".

"Zadam głupie pytanie" również nie jest najlepszym zwrotem, bo sugeruje, że mamy niskie poczucie własnej wartości. Najlepiej po prostu zadać pytanie, bez dodatkowych wyjaśnień. Nie warto również używać zwrotów w stylu "zajmie mi to tylko minutę", bo prawdopodobnie nasze zadanie nie będzie tyle trwać i co za tym idzie, nie wywiążemy się z naszej obietnicy. Lepiej zatem powiedzieć, że po prostu szybko coś załatwimy.

Zapomnijmy też o zwrocie "Spróbuję to zrobić", bo to oznacza, że prawdopodobnie nie dasz rady, a co za tym idzie, nie jesteś profesjonalistą. Należy zatem mówić, że po prostu to zrobimy. Nie należy również mówić, że ktoś jest niekompetentny, bo krytykowanie np. swoich współpracowników nie jest mile widziane i może nam zaszkodzić.

Czego jeszcze nie mówić? "To nie należy do moich obowiązków" to zwrot, który na pewno nie spodoba się szefowi. Lepszym rozwiązaniem będzie wykonanie zadania i następnie rozmowa z szefem odnośnie naszego zakresu obowiązków. "Nie umiem" to również zwrot, który nie mówią osoby inteligentne, bo po prostu stawia nas w złym świetle i pokazuje, że jesteśmy niekompetentni.