O co chodzi z Natalią Janoszek? My też nie wiemy, ale jest śmiesznie

Sama Janoszek kreowała się na międzynarodową gwiazdę, idąc w myśl "fake it, till you make it". W tym zresztą pomogły jej nasze lokalne media, które z kamienną twarzą potwierdzały jej wersje wydarzeń, określając ją np. "laureatką prestiżowej nagrody JIFFA", która rozdawana była w jakimś wiejskim barze. Zaczynamy więc z wysokiego C.

Nie mniej, "prestiżowe nagrody" z indyjskich barów dały Janoszek wjazd na polskie salony. Z relacji kolorowej prasy wynika, że aktorka wzięła już udział w prestiżowych programach pokroju "Twoja twarz brzmi znajomo", brylowała na czerwonych dywanach i udzielała wywiadów w popularnych śniadaniówkach. Nie wszystkim jednak spodobał się nagły zastrzyk popularności Janoszek.

Tutaj na scenie pojawia się Krzysztof Stanowski, baaaardzo popularny dziennikarz, który zajął się kazusem pani Natalii Janoszek w "Dziennikarskim zerze":

To najlepiej poprowadzony kit w historii polskich mediów. Nikt tak profesjonalnie nie zmyślił samego siebie i tak sukcesywnie brnąc w to kłamstwo, nie doszedł tak daleko jak Natalia Janoszek.

Nie omieszkał też całkiem ładnie pocisnąć Janoszek:

Gdybyśmy chcieli przenieść karierę Natalii z Bollywood do Polski, to Natalia byłaby babką potrąconą na pasach w piątym odcinku "W11 Wydział Śledczy" albo byłaby woźną w 14. odcinku paradokumentu "Szkoła"

I co? No i nic - Stanowski gnoi kolejnego polskiego celebrytę, dzień jak co dzień. Tutaj jednak wjechała niesamowita reakcja medialna - "Ogromna afera wokół Polki. Są pierwsze konsekwencje" pisze O2. "Afera wokół Natalii Janoszek. Wymyśliła swoją wielką karierę w Bollywood? Wyjaśnił ją Stanowski" dodaje Eska.pl. Brzmi poważnie, prawda?

A jakież to konsekwencje poniosła Natalia Janoszek? Uwaga - ZMIENILI JEJ WPIS NA WIKIPEDII. Nokaut w pierwszej rundzie. Ona się już z tego nie wyliże. Ale ją wyjaśnił!

Plejada przekazała, że na razie Janoszek milczy, bo "przebywa na urlopie". Spostrzegawczy Pudelek zauważył jednak, że aktorka chyba była dotknięta materiałem Stanowskiego, bo podobno zablokowała możliwość komentowania jej postów na Instagramie. Grubo.