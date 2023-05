Co trzeba robić, by czuć się lepiej? Okazuje się, że wystarczy tylko kilka kroków, by polepszyć samopoczucie.

Jesteśmy coraz bardziej zaganiani, przepracowani i zestresowani. Zapominamy o tym, żeby o siebie zadbać, skupić się na sobie i wyciszyć myśli. Natłok informacji, sporo pracy, zmartwienia - to wszystko może sprawić, że nasze samopoczucie jest po prostu złe. Co w takiej sytuacji robić? Nicola Elliott, która założyła firmę NEOM Organics ma kilka rad, które sprawią, że poczujemy się lepiej.

Oto 7 dobrych nawyków, które szybko polepszą nasze samopoczucie

Nicola Elliott przerabiała wypalenie zawodowe, ale rzucenie pracy w redakcji wyszło jej na dobre. Jej marka NEOM Organics wytwarza produkty do aromaterapii i Nicole ma już spore doświadczenie w tym, jak małymi kroczkami poprawić swoje samopoczucie.

Jak podaje vogue.pl, Nicole wymienia 7 prostych i małych nawyków, które sprawią, że będziemy się czuć lepiej.

Pierwsza rada to spacery z rana. Jak cytuje Vogue.pl:

Poranki nadają ton na cały dzień i noc. Ważne, by przed godziną 10 rano spacerować w świetle słonecznym przez co najmniej pół godziny. Swoje poranne rozmowy prowadzę przez telefon, chodząc po ulicy, zamiast siedząc w biurze. W ten sposób z samego rana spędzam pół godziny w słońcu, a to pomaga mi lepiej spać.

Druga zasada przyda się dosłownie każdemu - powinniśmy nauczyć się akceptować to, że mamy czasem złe dni i nie zmuszać siebie do polepszania swojego samopoczucia na siłę.

Bądźmy dla siebie milsze i nie stawiajmy przed sobą nierealistycznych wymagań. Czasami rezygnacja z planów czy odmowa spełnienia poważnych żądań przed nami stawianych nie jest niczym złym.

Ćwiczenia oddechowe pod prysznicem to kolejna rada Nicole. Najlepiej pod koniec włączyć zimną wodę i zrobić kilka głębszych wdechów przez nos. Ważne jest też, by wprowadzić do swoich nawyków jedzenie kolacji co najmniej trzy godziny przed snem, wówczas poziom insuliny jest utrzymany na odpowiednim poziomie, co również wpływa na dobry sen.

Na pewno słyszeliście już o tym nieraz - warto wprowadzić wieczorne rytuały, dzięki którym będziemy mogli się wyciszyć przed snem. Czytanie książki na dobranoc, aromaterapia, a może słuchanie relaksującej muzyki - wszystkie te rozwiązania poprawią nasze samopoczucie.

O kolejnej zasadzie również na pewno słyszeliście - warto trzymać telefon daleko od łóżka i przerzucić się na klasyczny budzik. Przeglądanie telefonu tuż po wybudzeniu nie jest dobrym pomysłem.

Zostawiaj go po przeciwnej stronie pokoju – radzi Elliott. – Ważne jest też, by rano nie włączać drzemki, ponieważ jeśli to robimy, szczególnie kilka razy, uwalnia się kortyzol, hormon stresu.

Ostatnia, 7. zasada to uświadomienie sobie, że ideały nie istnieją.