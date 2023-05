Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

Kiedy pojawiają się znaki, że związek nie ma sensu i warto pomyśleć o rozstaniu? Bycie w związku to nieustanna praca i dbanie o relację, ale w pewnym momencie najlepszym rozwiązaniem może okazać się po prostu zakończenie znajomości. Jak podaje ofeminin.pl, naukowcy wyróżniają 7 znaków, gdy powinna nam się zapalić czerwona lampka.

Oto 7 oznak, że to koniec związku. Najlepszym rozwiązaniem będzie rozstanie

Budowanie poważnych relacji z drugim człowiekiem jest niezwykle trudne i niestety nie zawsze nam to wychodzi. Psychologowie przyjrzeli się parom, by pokazać sytuacje, które prowadzą do rozpadu związku. Gdy zatem zauważycie, że między Wami dochodzi do takich spięć, warto wtedy przedyskutować sprawę i zastanowić się nad rozstaniem.

1. Zaborczy partner

Łatwo się domyślić, że bycie zaborczym do niczego dobrego nie prowadzi. Jeżeli istnieje problem z zaufaniem, wówczas warto przedyskutować sprawę z partnerem. Zazdrość i zaborczość partnera często prowadzi do niezdrowej relacji, czasem lepiej odpuścić i się rozstać.

2. Partner staje się pępkiem świata

Często można zauważyć, że związek pochłania na tyle czas i myśli danej osoby, że zapomina ona o przyjaciołach, rodzinie i innych obowiązkach. To również nie jest zdrowa sytuacja. Natomiast w drugą stronę - jeśli widzisz, że partner nie angażuje się w związek w takim stopniu, jak Ty to robisz - to również zły znak.

3. Branie do siebie wszystkich słów partnera

Będąc w związku zauważamy, gdy partner się oddala, czy po prostu czujemy, że ''coś jest nie tak''. Ponieważ boimy się stracić swoją drugą połówkę staramy się polepszyć sytuację, co często ma odwrotny skutek. Warto zatem dać trochę przestrzeni dla partnera, wykazać się empatią i nie przejmować się wszystkimi słowami, które padły z ust podenerwowanego partnera.

4. Problem z zaufaniem

To już problem stary jak świat - brak zaufania i nieufność może zniszczyć każdą relację. Jak podaje ofeminin.pl, psychoterapeutka Shannon Wiggins, stwierdziła;

Jedna z dwóch rzeczy może się zdarzyć (gdy w grę wchodzi ciągły brak zaufania): oskarżony partner zmęczy się oskarżeniem i po prostu odejdzie lub to nieufny partner wypali się, szukając kolejnych dowodów na niewierność.

5. Tłamszenie swoich uczuć

W związku komunikacja powinna przebiegać płynnie i każda ze stron powinna móc wyrażać swoje uczucia i myśli bez żadnego ograniczenia. Jeżeli czujesz, że z jakiegoś powodu musisz tłamsić swoje uczucia dla dobra związku, to znak, że jesteś z nieodpowiednią osobą.

6. Kłótnie przekształcają się w awantury

Spory w związku to coś normalnego - w wyniku ostrzejszej wymiany zdań możecie dojść do rozwiązania problemu. Jednak jeśli kłótnie zmieniają się w awanturę, partnerzy mają do siebie pretensje, obrażają siebie wzajemnie to znak, że w relacji nie dzieje się dobrze i warto zastanowić się nad tym, czy jest sens dalej to ciągnąć.

7. Inny system wartości

Jeżeli z powodu partnera postępujesz wbrew swoim przekonaniom, wówczas droga do rozstania jest krótka. Na pewnym etapie związku trzeba sobie zadać pytanie, czy Ty i partner macie taką samą wizję przyszłości, podobne poglądy i potrzeby. Jeśli na tym etapie Wasze zdanie się rozjeżdża, to znak, że związek może nie przetrwać próby czasu.