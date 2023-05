Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

Wampiry energetyczne, jak sama nazwa wskazuje, żywią się energią innych. Potrafią wysysać z nas siły, po kontakcie z "wampirami" czujemy się wyczerpani i zmęczeni. Są to idealni manipulanci, których ciężko rozpoznać. Jeżeli zatem macie podejrzenia, że obcujecie z wampirem energetycznym, ale nie macie pewności, że tak jest, ten artykuł jest dla Was. Oto 9 typowych zachowań tego typu osób. Jeśli zauważycie takie cechy u osoby, która sprawia, że czujecie się źle, to powinniście zastanowić się, czy jest sens dalej kontynuować tę znajomość.

Oto 9 oznak, że masz do czynienia z wampirem energetycznym

Jak podaje portal kobieta.pl, jest 9 typowych oznak, że obcujemy z wampirem energetycznym. Świadomość, że tego typu zachowanie to manipulacja, by "żywić się" naszym kosztem sprawi, że będziemy wiedzieć, kogo lepiej unikać.

Wampiry energetyczne często kłamią, by osiągnąć swój cel. Co za tym idzie, nie można liczyć na takie osoby, bo nigdy nie wiadomo, czy obietnica pomocy jest prawdziwa. Co więcej, często poświęcają się dla swojej "ofiary", chociaż ona wcale tego nie oczekuje. Dzięki temu wampir energetyczny ma potem argument, by robić nam wyrzuty, że go nie doceniamy.

3. oznaką, że mamy do czynienia z osobą, która wysysa z nas energię jest obrażanie się wampirów energetycznych dosłownie za wszystko - np. gdy mamy na jakiś temat inne zdanie. Przez to wpędza inne osoby w poczucie winy.

Wampir energetyczny to również egoista, który stawia swoją osobę na pierwszym miejscu. Jeśli nie spełnimy jego zachcianek zacznie robić wszystko, żeby wywołać u nas poczucie winy i zmusić nas jednak do działania na jego rzecz. Tego typu osoby lubią też kontrolować swoje ofiary, planować im życie i wtrącać się w ich prywatne sprawy.

Kolejną cechą wampira energetycznego jest krytykowanie wszystkiego dookoła i powtarzanie, że jesteśmy beznadziejni i bez niego nic nie osiągniemy. Gdy chcemy opowiedzieć o swoich zmartwieniach, wampir od razu opowie swoją historię, żeby pokazać, że to on jest w gorszej sytuacji, jest ofiarą losu.

Niestety wampiry energetyczne stosują często przemoc fizyczną lub/i psychiczną. Lubią też sarkastycznie żartować ze swojej ofiary, a gdy zrobi się nieprzyjemnie twierdzą, że to tylko żart i nie mamy do siebie dystansu.

Najbardziej rozsądne jest zatem zerwanie kontaktu z wampirem energetycznym, by nie stać się ofiarą jego manipulacji. Jeżeli tego nie możemy zrobić, należy wówczas jasno wyznaczyć granice i komunikować swoje potrzeby.