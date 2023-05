Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

Kim jest narcyz? Osoba o osobowości narcystycznej jest charyzmatyczna i kreuje siebie na kogoś idealnego. Łatwo wpaść w jego sidła, bo to świetny manipulant, który stawia swoją osobę na pierwsze miejsce, egoizm to jego drugie imię. Swoją drugą połówkę wykorzystuje bez skrupułów, by osiągnąć swój cel. Przy takim partnerze czujecie niepewność i spada wasze poczucie własnej wartości. Jeżeli chcecie się upewnić, że macie do czynienia z narcyzem, to ten artykuł jest dla Was.

Oto 9 oznak, że zadajecie się z narcyzem. Lepiej odejść, zanim będzie za późno

Osoba narcystyczna chce, żeby ją ciągle wychwalać i nią się zachwycać. Nie rozumie słowa ''nie" i myśli tylko o sobie. Jednak na samym początku znajomości jest bardzo miła i urocza, by zdobyć zaufanie drugiej osoby i wtedy pokazuje swoje prawdziwe "ja". Gdy tylko traci grunt pod nogami, znowu zaczyna udawać przeuroczą osobę.

Narcyz to dobry manipulant, dlatego warto się przyjrzeć, jakie są charakterystyczne cechy osobowości narcystycznej, które zostały wyróżnione przez Amerykańskie Towarzystwo Psychaitryczne.