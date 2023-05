Oto znaki, że masz problem z alkoholem. Jak temu zaradzić?

Częste picie alkoholu sprawia, że nasz organizm przyzwyczaja się do etanolu. To oznacza, że potrzebujemy go coraz więcej, żeby osiągnąć ten sam stan upojenia. To powoduje też mnóstwo różnych problemów.

Jak zidentyfikować problem z alkoholem?

Polska jako kraj ma bardzo "bogatą tradycję" picia alkoholu - piwerko na ochłodę w gorący dzień, opijanie imienin, urodzin, świąt i przypadkowych okazji. Lubimy pić za zdrowie gospodarza, na drugą nóżkę, za tych, co nie mogą, a potem jeszcze rozchodniaczka. Krótko mówiąc, jesteśmy wręcz wychowani w przeświadczeniu, że spożywanie alkoholu jest totalnie społecznie akceptowalne.

I jasne - niskie dawki piwa czy wina mogą mieć nawet pozytywne aspekty dla naszego zdrowia. Problemy zaczynają się jednak, kiedy te dawki stają się coraz większe i coraz częstsze. Wtedy mamy do czynienia z alkoholizmem.

Tak jak wspomnieliśmy, szerokie przyzwolenie społeczne i tradycja picia alkoholu w Polsce to bardzo żyzne pole do tworzenia uzależnienia. Problem z alkoholem pojawia się często na skutek łatwej dostępności napojów wysokoprocentowych, depresji czy chęci łatwej ucieczki od trosk. Dotyczy on ludzi w każdym wieku i o różnorodnym statusie społecznym.

No dobrze, a jak możemy zidentyfikować pierwsze objawy nadużywania alkoholu? Te są różnorodne i na pierwszy rzut oka zdają się być nawet nieco niewinne:

drażliwość wobec wszystkiego i wszystkich życie towarzyskie składa się z picia alkoholu - wychodzenie wyłącznie do barów, klubów i restauracji, gdzie dostępne są napoje alkoholowe. częste urządzanie "before'ów" przerzucanie się na coraz mocniejszy alkohol namawianie innych do picia i porywczość w stosunku do niepijących krótkotrwałe zaniki pamięci, chwilowe zaburzenia świadomości i wahania nastroju unikanie obowiązków, a także szukanie wymówek dot. spożywania alkoholu kupowanie alkoholu na zapas

Oczywiście nie u każdej uzależnionej osoby muszą występować wszystkie objawy - co najgorsze, te również mogą mieć małą intensywność, przez co trudno je zauważyć. Znacznie poważniejsze są objawy u osób, które nadużywały alkoholu od dłuższego czasu:

zwiększona tolerancja na alkohol

izolacja

stałe zaprzeczanie potencjalnej chorobie

drgawki abstynencyjne

brak kontroli nad ilością wypijanego alkoholu

ciągłe powracanie mimo prób rzucenia

łaknienie alkoholu

zmiana wyglądu

zaburzenia depresyjne

przewlekłe zaburzenia świadomości i problemy z pamięcią

Powyższe objawy to jasny znak poważnego problemu z alkoholem i zaleca się, by w takich sytuacjach prosić o pomoc specjalistów.

Choroba alkoholowa ma również fizyczne objawy:

bóle i zawroty głowy

nudności

omamy

wymioty

problemy z zasypianiem i wstawaniem

drżenia rąk, języka, powiek

przyspieszone bicie serca

zwiększone ciśnienie tętnicze krwi

Alkoholizm jest bardzo trudny do wyleczenia. Jego fizyczne i psychiczne aspekty potrafią odmienić człowieka i powrót do stanu pierwotnego potrafi być skrajnie trudny, a czasami nawet niemożliwy. Dlatego też zaleca się, by uzależnienie leczyć pod okiem specjalistów i terapeutów. Celem leczenia jest bowiem nie tylko "uzdrowienie" fizyczne organizmu, ale również oduczenie się sięgania po używkę i ponowne nauczenie się życia na trzeźwo.