Plakaty z gwiazdą Disneya w stroju sado-maso na krzyżu oburzyły katolików. Szybko zostały usunięte

Demi Lovato, chociaż swoją karierę rozpoczęła od występów w produkcjach Disneya, m.in. filmach "Camp Rock", już dawno zerwała z wizerunkiem grzecznej dziewczyny. W sierpniu 2022 wokalistka wydała swój nowy album zatytułowany "Holy Fvck" i na płycie nie zabrakło mocniejszych brzmień. Na okładce dziewczyna leży na łóżku w kształcie krzyża i jest ubrana w strój sado-maso. Takie zdjęcie oburzyło wielu katolików.

Plakaty Demi Lovato oburzyły katolików. Szybko zostały usunięte

Postery z kontrowersyjnym wizerunkiem Demi Lovato pojawiły się w przestrzeni publicznej w Wielkiej Brytanii. Grafika oburzyła katolików, którzy zaczęli protestować i domagać się, by usunąć plakaty. Ostatecznie Advertising Standards Authority (Urząd ds. Standardów Reklamy) postanowił tak właśnie zrobić tłumacząc, że plakat „był postrzegany jako łączący seksualność ze świętym symbolem krucyfiksu i ukrzyżowania”.

Wytwórnia Polydor Records stwierdziła, że plakaty nawiązują do okładki płyty i nie są w żaden sposób obraźliwe.

„Holy Fvck” to ósmy studyjny album Demi, na którym znalazło się 16 utworów. Krążek jest dźwiękową podróżą zakorzenioną w rocku oraz pop-punku i ilustruje retrospektywę doświadczeń życiowych z przymrużeniem oka. Płyta zawiera wcześniej utwory „Skin Of My Teeth” i „Substance” oraz gościnne występy Yungbluda, Royal & The Serpent i Dead Sary.