Polska aktorka porno jest nominowana do "Oscara dla dorosłych". Rywalizuje z Łysym z Brazzers

Gremium AVN ogłosiło tegoroczne nominacje do swoich nagród, które są chyba najbardziej prestiżowymi statuetkami w całej branży. Te przyznawane są w ponad 100 kategoriach, wahających się od "najlepszej sceny", "najlepszej reżyserii" i "najlepszej aktorki" do "najlepszych cycków" i innego "najzgrabniejszego tyłka". Krótko mówiąc, jest w czym wybierać.

W tym roku na listach nominowanych znalazł się polski akcent - do nagrody w kategorii "najgorętsza para damsko-męska" nominowała została 22-letnia Cherry Candle. Na ekranie towarzyszy jej natomiast życiowy partner Dave Candle.

Na Temat jakiś czas temu przeprowadziło rozmowę z polską aktorką, pytając m.in. o początki działalności w branży:

[Dave] jako facet marzył o tym, żeby wejść do tego biznesu i zrobiliśmy to razem, ale ja też wcześniej o tym myślałam. Nie miałam tylko z kim tego zrobić. Gdy się poznaliśmy, nie musieliśmy nawzajem się na to namawiać. Wzięliśmy kamerę, nagraliśmy pierwszy film i opublikowaliśmy w internecie, żeby zacząć na tym zarabiać.