Naukowcy twierdzą, że wiele cech łączy psychopatów z bogatymi osobami. Osoby o specyficznym sposobie myślenia idealnie odnajdują się w środowisku korporacyjnym, gdzie panuje wyścig szczurów. Brak empatii, manipulowanie ludźmi czy brak wyrzutów sumienia to cechy, które charakteryzują zarówno psychopatów, jak i ludzi sukcesu.

Psychopaci i ludzie bogaci są podobni. Oto cechy, które ich łączą

Jak podaje ofeminin.pl, naukowcy zauważyli, że korporacyjne środowisko, gdzie panuje wysoka rywalizacja, przyciąga dysfunkcyjne osobowości. Psychopata chce osiągnąć sukces w pracy i idzie po trupach - nie przejmuje się losem innych. Oczywiście nie każdy bogaty człowiek jest psychopatą, ale istnieją spore korelacje między osobami dysfunkcyjnymi, a tymi, które odniosły sukces w pracy.

Pierwszą wspólną cechą jest brak empatii, który przejawiają zarówno osoby bogate, jak i psychopaci. W badaniach w 2008 roku przeprowadzonych przez psychologów społecznych z Uniwersytetu w Amsterdamie i UC Berkeley potwierdzono, że osoby zamożne przejawiały mniej emocji opowiadając np. o śmierci bliskiej osoby. Dacher Keltner wyjaśnił, że są dla nich ważniejsze osoby z wysokim statusem, które są ''przydatne''.

Kolejną wspólną cechą jest egotyzm - psycholog Daniel Kahneman przeanalizował osiągnięcia 25 doradców majątkowych i stwierdził, że mieli oni po prostu szczęście, a nie umiejętności lepsze od innych. Gdy przedstawił swoją teorię doradcom, ci w to nie uwierzyli. Bogaci oraz psychopaci są też mistrzami manipulacji - umieją manipulować ludźmi, schlebiać im, gdy jest to korzystne i brakuje im sumienia. Nie mają też wyrzutów sumienia, gdy ich działania krzywdzą innych. W społeczeństwie kapitalistycznym bezwzględne traktowanie innych ludzi jest tak naprawdę bardzo przydatne, by osiągnąć swój cel. Portal ofeminin.pl jako przykład podaje byłego dyrektora generalnego Sunbeam, Al Dunlapa, który pojawił się na liście 10 najgorszych szefów magazynu Time. Zasłynął z licznych zwolnień i bezwzględnego działania, które jednak prowadziło do zwiększenia zysków firmy.

Nikogo chyba nie zdziwi, że kolejną wspólną cechą psychopatów i osób bogatych jest egoizm. Eksperyment przeprowadzony przez Paula Piffa pokazał, że to osoby mniej zamożne są bardziej skłonne do pomocy, niż bogacze. Nieetyczne zachowanie to również częsty objaw, przy czym badacze udowodnili, że ma to związek z chciwością. Ostatnią wspólną cechą jest łatwość w popadanie w nudę - psychopaci krzywdzą innych, by poczuć dreszczyk emocji.