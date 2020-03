Wśród organizacji, które otrzymały pomoc finansową od fundacji, znalazły się: COVID-19 Solidarity Response Fund Światowej Organizacji Zdrowia, International Resue Committee, Direct Relief, Feeding America, Partners in Health.

Rihanna – na co zostaną przeznaczone środki?

Dzięki temu pieniądze trafią też do banków żywności w Stanach Zjednoczonych, na rzecz testów i sprzętu medycznego na Haiti i w Malawi, a także na dodatkowy sprzęt i specjalistyczne szkolenia dla pracowników medycznych.

" Niezależnie kim jesteśmy, ani skąd pochodzimy, ta pandemia wpłynie na życie każdego z nas. A dla tych, którzy są najbardziej bezbronni, najgorsze może dopiero nadejść – czytamy w oświadczeniu fundacji. Wiemy, że najlepszą bronią przeciwko COVID-19 jest bycie przygotowanym. Ochrona pracowników medycznych, którzy znajdują się na froncie walki z wirusem oraz przedstawicieli zmarginalizowanych społeczeństw na całym świecie wymaga szybkich reakcji. Czas na działanie jest teraz. "

Czym zajmuje się fundacja charytatywna Rihanny?

Fundacja The Clara Lionel Foundation, została założona w 2012 roku. Jej nazwa to hołd złożony dziadkom słynnej piosenkarki z Barbadosu. Członkowie fundacji niosą pomoc najbardziej potrzebującym na całym świecie, oferując opiekę medyczną oraz dostarczając jedzenie do banków żywności.

Najsłynniejszą, najbardziej rozpoznawalną działalnością fundacji jest jednak organizacja dorocznego Balu Diamentowego, podczas którego zbierane są środki na pomoc konkretnym celom. W 2019 roku zebrano 5 mln dolarów na rzecz działań, związanych ze spowolnieniem zmian klimatycznych, a także wsparciem placówek edukacyjnych na świecie.

Rihanna wśród innych gwiazd wielkiego formatu, które pomagają w walce z pandemią

Warto zaważyć, że Rihanna to nie jedyna z osób publicznych, która przekazuje pieniądze na walkę z koronawirusem. Wcześniej milion dolarów organizacjom pomocowym przekazali Blake Lively i Ryan Reynolds. W Polsce natomiast głośno o Robercie i Ani Lewandowskich, którzy przekazali milion euro na rzecz przeciwdziałania pandemii.

Czytaj także: Rośnie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. Nowy raport Ministerstwa Zdrowia.