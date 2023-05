Riley Reid straciła rodzinę przez pracę w porno: "nie akceptują tego"

Riley Reid straciła kontakt z rodziną przez pracę w branży porno

Riley Reid niedawno wyjaśniła, że ze względu na swoją karierę straciła rodzinę, bo większość jej członków "miała problemy" z zaakceptowaniem tego, czym chciała się zająć. 31-letnia aktorka rozpoczęła swoją karierę w branży dla dorosłych w wieku 19 lat i od tamtego czasu napotykała ciągłe komplikacje w codziennym życiu.

Mowa była nie tylko o relacjach z rodziną, ale też poszukiwaniach potencjalnych partnerów, którzy akceptowaliby jej karierę, a także chcieliby mieć z nią dzieci. Niedawno firma Censored Men udostępniła na swoim Twitterze fragment rozmowy z Reid, w którym opowiada o swoich przeżyciach w życiu prywatnym:

Straciłam właściwie całą swoją rodzinę, co ssie. Dlatego też, jak ludzie mnie pytają, czy powinni zacząć robić porno, to im mówię, że nie. To bardzo utrudnia życie - trudno jest randkować, trudno jest zachować normalne relacje rodzinne, trudno jest mieć relacje intymne. Jeśli pokazujesz się światu w całości, musisz się liczyć z tym, że do końca życia będziesz codziennie krytykowana i obrażana.

Reid niedawno została matką i wraz z mężem zajmuje się teraz wychowywaniem dziecka. Przyznała, że przez wiele lat nie wyobrażała sobie jednak, że tak będzie wyglądała jej przyszłość - bała się bowiem, co jej latorośl będzie musiało znosić.

Wpływ na to miało również to, jak wyglądają jej relacje rodzinne - Reid zdradziła, że ze względu na swoją karierę urwał się jej kontakt z matką, rodzeństwem oraz ojcem. Aktorka wyjaśniła, że chociaż początkowo jej rodzicielka właściwie ją wspierała, to potem zorientowała się, że ją tak naprawdę wykorzystuje:

Kiedy stawałam się coraz bardziej sławna i odnosiłam sukcesy, to miałam wrażenie, że matka mnie wykorzystuje, by mieć bardziej luksusowy styl życia. Potem zaczęłam wprowadzać pewne ograniczenia, przestałam jej dawać pieniądze, itp. i nagle nasza relacja stała się toksyczna.

Nieco inaczej sprawa wyglądała z jej ojcem: