Ropa naftowa od dawna nie była tańsza. Czy obniży to w końcu cenę paliwa?

Ropa naftowa dawno nie była tańsza. Jak to wpłynie na ceny paliw?

Nikogo raczej nie zaskoczymy, gdy powiemy, że jednym z kluczowych czynników wpływających na ceny paliw na stacjach są ceny ropy naftowej. Jeśli cena za baryłkę skacze, to skacze też cena na stacjach. Nie dzieje się tak od razu, bo proces zajmuje czasami nawet kilka miesięcy. Swój wpływ ma również kurs dolara.

Cóż, jak zauważa portal money.pl, w nocy z 3 na 4 maja 2023 roku w okolicach godziny 2:00 czasu polskiego, ropa brent kosztowała dokładnie 71,55 dolarów za baryłkę, a ropa crude 66,27 dolarów. Wielu osobom te liczby mogą nic nie mówić, dlatego dla zarysowania kontekstu warto dodać, że dzień przed atakiem Rosji na Ukrainę (23 lutego 2022 roku) te same baryłki ropy kosztowały kolejno prawie 95 i 92 dolary za sztukę.

Mamy więc do czynienia ze spadkami wynoszącymi około 25% w obu przypadkach w skali (trochę ponad) roku, chociaż w szczytowych momentach kryzysu rafineryjnego spowodowanego wojną, ropa potrafiła kosztować nawet po 130 dolarów, więc te wahania cen były przeogromne.

Ale jak to się ma do cen paliw na stacjach? Spójrzmy - dzień przed rozpoczęciem wojny paliwo kosztowało mniej więcej 5,20 zł. Nawet "uwspółcześniając" cenę o nowy podatek VAT, ta kosztowałaby 5,98 złotych, czy dla uproszczenia 6 złotych za litr - czyli nadal sporo taniej, niż kosztuje dzisiaj, chociaż ropa jest w końcu znacznie, znacznie tańsza.

A co na to dolar, który, jak napisaliśmy wyżej, jest kolejnym z ważnych czynników w ustalaniu cen paliwa? Ano dzisiaj dolar kosztuje 4,13 zł, czyli dokładnie tyle samo, co w dniu wybuchu wojny.

Prosta matematyka pokazuje nam zatem, że coś się nie zgadza - dlaczego paliwo jest o wiele droższe, przy zdecydowanie tańszej ropie i tak samo mocnym dolarze? Cóż, odpowiedź wydaje się być prosta - zachłanność korporacji paliwowych, które właśnie ogłosiły historyczne rekordy pod względem przychodów.

Jak wspomnieliśmy, 1 stycznia 2023 roku przywrócono w Polsce "stare" stawki VAT (co oznaczało ich podniesienie z 8% do 23%) oraz akcyzy na paliwa. Ceny detaliczne paliw dostosowały się do 23-procentowego VAT-u i finalnie płacimy za tankowanie więcej, niż gdyby nadal obowiązywała stawka 8%. W teorii, przy 8-procentowym Vacie litr benzyny mógłby teraz kosztować niespełna 5,70 zł, a oleju napędowego ok. 5,40 zł.