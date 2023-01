Młoda wokalistka pojawiła się w "America's Got Talent: All Stars". Sara James zachwyciła jurorów, ale czy przekona do siebie amerykańską publiczność?

Sara James ponownie pojawiła się w amerykańskiej edycji "Mam Talent". Tym razem 14-latka spróbowała swoich sił w "America's Got Talent: All Stars", w której występują finaliści programów z różnych państw. Wokalistka znowu oczarowała jurorów tym razem swoim wykonaniem coveru Harry'ego Stylesa. Jak dziewczyna zinterpretowała kawałek "As It Was"?

Sara James znowu zachwyciła w amerykańskim "Mam Talent". Czy tym razem uda jej się zwyciężyć? [WIDEO]

Odcinek z występem Sary James zostanie wyemitowany 9 stycznia w amerykańskiej telewizji, ale już teraz możemy zobaczyć nagranie z jej występu od 2:25 minuty wideo:

Oglądaj

Jurorzy zwrócili uwagę, że polska wokalistka zinterpretowała na swój sposób utwór Harry'ego Stylesa, z czym ma problem wielu innych artystów. Amerykańscy widzowie zdecydują, kto wygra "America's Got Talent: All Stars", ale patrząc na reakcję jurorów oraz publiczności w studiu, Sara James ma spore szanse na wygraną.

Przypomnijmy, że 14-latka wygrała 4. edycję The Voice Kids oraz zajęła 2. miejsce na Eurowizji dla Dzieci. Młoda artystka nie tylko w zawrotnym tempie rozwija swoją karierę na rodzimym rynku muzycznym, ale zaczyna także coraz śmielej wkraczać na międzynarodową arenę.