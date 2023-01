Simon Pegg i aktor z filmów o Harrym Potterze w obsadzie gry Dziedzictwo Hogwartu. Zobaczcie zapowiedź

Howarts Legacy to długo wyczekiwana gra ze świata Harry'ego Pottera, w której wcielimy się w nastoletniego czarodzieja, a naszym zadaniem będzie odkrycie mrocznych tajemnic legendarnej szkoły magii.

Dziedzictwo Hogwartu - Simon Pegg i Luke Youngblood z Harry'ego Pottera w obsadzie

Twórcy gry Hogwarts Legacy podzielili się nazwiskami członków obsady - wśród nich pojawił się gwiazdor "Star Treka" i "Cornetto Trilogy", Simon Pegg. Znany aktor i scenarzysta wcieli się w dość ważną postać, zagra bowiem dyrektora Hogwartu, Phineasa Nigellusa Blacka, czyli dalekiego przodka ulubieńca fanów, Syriusza Blacka.

Z zapowiedzi postaci wynika, że dyrektor Black raczej nie jest kimś, kto powinien nam imponować. Były reprezentant Slytherinu nie jest za bardzo zainteresowany dobrem swoich uczniów, czy też ich edukacją, a pracę przyjął raczej ze względu na zarobki i prestiż. Jak w specjalnym materiale wideo opowiedział sam Simon Pegg:

Nie jest zbyt dobrym nauczycielem, ani dyrektorem. Strzelam, że przyjął posadę ze względu na jej status. To bardzo prestiżowa pozycja. Nie sądzę, żeby się interesował edukacją dzieciaków albo byciem dla nich wzorem do naśladowania.

Dyrektor Black jest jednak przodkiem Syriusza, więc według Pegga "będzie w nim pewien czar" i "element duszy towarzystwa", za który fani pokochali ojca chrzestnego Harry'ego Pottera.

W jednej z ról usłyszymy również Luke'a Youngblooda. Ten drugi aktor miał już wcześniej okazję spotkać się z serią, bo wcielał się w rolę Lee Jordana (komentatora Quidditcha) w filmach "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" oraz "Harry Potter i Komnata Tajemnic". Tym razem będzie reprezentował Ravenclaw jako Everett Clopton.

Gra Hogwarts Legacy trafi do sprzedaży już 10 lutego 2023 roku. Gra trafi do sprzedaży na konsole PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One oraz pecety.