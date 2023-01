Sony zaprezentowało światu nowego Walkmana. Wygląda pięknie, ale jest drogi jak czort

Sony postanowiło przypomnieć swojego legendarnego Walkmana, wydając nową wersję sprzętu. Wygląda bardzo ładnie, tylko po co to komu?

Nowy Walkman, tylko kto go kupi?

Sony już jakiś czas temu postanowiło pożerować na nostalgii i wskrzesiło markę Walkman - kilka lat temu z okazji 40-lecia serii w sprzedaży pojawił się model NW-A105, a teraz firma postanowiła odświeżyć produkt.

Jak pomyśleli, tak też zrobili i już teraz w Japonii, Europie i Wielkiej Brytanii do sprzedaży trafiły dwa nowe modele Walkmanów z systemem Android 12. Walkman NW-A300 to ulepszona wersja produktu z 2019 roku. Urządzenie wyposażono w nowy system układowy i nieco odświeżono wizualnie oraz cenowo - wersja wyposażona w 32 GB pamięci kosztuje 399 euro.

Z opisu producenta wynika, że NW-A300 ma wymiary 56,6×98,5×12 mm, więc jest malutkie w porównaniu do współczesnych smartfonów. Urządzenie dysponuje dotykowym ekranem LCD o przekątnej 3,6 cala, który pracuje w 60 Hz przy rozdzielczości 1280x720. Łączność odbywa się za pośrednictwem modułów Wi-Fi i Bluetooth 5.

Producent zapewnia, że model ma wytrzymać 36 godzin odtwarzania muzyki i to w formacie FLAC 44,1 kHz.

Drugi z nowych modeli to NW-ZX700, który kosztuje... 3540 zł. Urządzenie wyposażono we wzmacniacz z mocnymi kondensatorami do zasilania analogowego wyjścia audio. Walkman jest przez to większy - jego wymiary to 72,6×132 mm i aż 17 mm grubości.

Sprzęt oferuje dwa wyjścia dźwięku - gniazdo słuchawkowe 3,5 mm oraz gniazdo audio 4,4 mm. Oba modele wykorzystują natomiast wzmacniacz cyfrowy S-Master HX. Dzięki jednej z jego funkcji, urządzenie potrafi podobno poprawić jakość dźwięku dzięki sztucznej inteligencji, a nawet symulować odtwarzanie muzyki z płyty winylowej. I to wszystko za "jedyne" 399 euro.

Tak naprawdę, to sprzęt brzmi i wygląda dość intrygująco, więc niewątpliwie znajdzie swoich amatorów.